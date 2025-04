Już od wielu lat zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii w transporcie jest na świeczniku. Wszystko ze względu na chęć ekologicznej i ekonomicznej jazdy. Jakie są zalety i wady tankowania olejem? Możesz się zdziwić.

Czy samochód pojedzie na oleju jadalnym? Zależy który

Warto mieć na uwadze, że nowe samochody średnio radzą sobie z olejem roślinnym, a działanie praktykuje się na starszych silnikach wysokoprężnych. Należy też odpowiednio przygotować pojazd. Jeśli tego nie zrobisz, konsekwencje mogą być opłakane.

Główne argumenty wskazujące na takie działanie to między innymi dbanie o środowisko (bo olej roślinny pochodzi z odnawialnych źródeł), łatwa dostępność produktu, który znajdziemy w każdym sklepie spożywczym i kwestie ekonomiczne - może się zdarzyć, że cena oleju roślinnego będzie niższa niż cena diesla. Aby zabezpieczyć silnik przed niszczeniem, ryzykanci rozcieńczają olej z paliwem mineralnym w proporcji 50 do 50. Jak podaje eska.pl, w Niemczech kilka lat temu przeprowadzono eksperyment polegający na tankowaniu olejem spożywczym Golfa V. Pierwsze problemy pojawiły się po kilku tysiącach kilometrów, gdy zepsuła się pompa paliwowa i zaczęła spadać moc silnika. W dłuższej mierze może się to więc okazać niekorzystnym rozwiązaniem, choć starsze auta typu Diesel lepiej zniosły takie tankowanie.

Co grozi za jazdę na oleju rzepakowym? Tego kierowcy nie wiedzą

Zgodnie z przepisami do zbiornika samochodu można wlewać tylko płyny wymienione w wykazie biokomponentów. Inny wybór wiąże się z koniecznością opłacenia akcyzy, co zmniejsza znacząco opłacalność tej metody. Brak uiszczenia opłaty może skutkować wysoką karą pieniężną. Warto mieć też na uwadze, że w niektórych państwach UE tankowanie olejem spożywczym jest całkowicie zabronione.