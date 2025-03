Motoryzacyjny gigant bankrutuje w Szwecji. Dla inwestycji w Polsce są znacznie lepsze wiadomości

Northvolt to wielkie nadzieje. Sztandarowa europejska inwestycja miała być ogromnym skokiem w uniezależnieniu Europy od Chin. Wielkie plany przeszły jednak do historii, a szwedzkie spółki czeka bankructwo. Upadłość dotyczy aż 5 spółek w Szwecji. To Northvolt AB, Northvolt Ett AB, Northvolt Labs AB, Northvolt Revolt AB oraz Northvolt System AB. Wciąż ważą się losy firm w Ameryce Północnej (Northvolt North America) oraz w Niemczech (Northvolt Germany). Firma ma również swoje inwestycje w Polsce.

Anna Sobolewska z Northvolt Poland wyjaśniła, że spółka nie złożyła wniosku o bankructwo. Nowoczesny zakład w Gdańsku nie został także zamknięty. Czeka już na nowego właściciela.

W skandynawskich mediach pisano, że nowym inwestorem zostanie Scania. Według Dagens Industri oraz gazety Borskollen Scania przejmuje fabrykę za ułamek jej wartości (transakcja opiewa na kwotę 63 milionów koron szwedzkich, a wedle szacunków obu mediów inwestycja sięgnęła aż 1,6 mld).

Nie fabryka a własność intelektualna

"Znany producent ciężarówek jest zainteresowany kupieniem biznesu, który obejmuje produkcję modułów i systemów bateryjnych do zastosowań przemysłowych m.in.: w maszynach górniczych, budowlanych, rolniczych czy w logistyce portowej. Te przemysłowe systemy baterii od 2018 r. są produkowane w wynajętym zakładzie produkcyjnym w Gdańsku, tak więc nie chodzi o przejęcie fabryki, a własności intelektualnej, portfolio produktów, bazy zamówień i doświadczonego zespołu. Northvolt nigdy nie zainwestował w ten biznes ponad 140 mln euro. Praca w zakładzie przemysłowych systemów bateryjnych nie została wstrzymana" – wyjaśniła Anna Sobolewska.

Rzeczniczka spółki wspomniała także o nowej fabryce systemów magazynowania energii w Polsce. Ta inwestycja o wartości 200 mln dolarów została ukończona w 2023 r. Nowoczesny zakład nie jest uwzględniony w negocjacjach ze Scanią.