Czym jest Homecharge? Właściciele samochodów jednej marki mogą dzięki temu oszczędzić czas

Lexus to nie tylko pełne hybrydy. Dziś marka ma w swojej ofercie również hybrydy plug-in i auta elektryczne. Jak kierowcy je ładują? Japończycy twierdzą, że nawet 70 proc. klientów uzupełnia zapasy prądu w baterii trakcyjnej w domu. Właśnie tym osobom postanowił zatem dedykować jeden z produktów. Jest nim domowa ładowarka Lexus HomeCharge.

Jak działa Lexus HomeCharge?

Montaż Lexus HomeCharge np. w garażu lub na przydomowym podjeździe przynosi dwie zalety. Pozwala na:

ładowanie baterii pojazdu tanim, a czasami nawet darmowym prądem. Energia zawsze będzie tańsza z domowego gniazdka, niż ładowarki na mieście. Kierowca może bowiem ładować pojazd w ramach taryfy nocnej, ewentualnie korzystając z prądu wyprodukowanego przez instalację fotowoltaiczną.

kontrolowanie całego procesu z poziomu aplikacji Lexus Link+. To kierowca zdecyduje kiedy i jak długo będzie trwać ładowanie. Wskaże także poziom naładowania baterii, na jakim ma się zatrzymać praca stacji.

Lexus HomeCharge występuje w dwóch wariantach. Dostępna jest wersja jednofazowa i trójfazowa. Oferują one moce od 7,4 do 22 kW. Dzięki temu kierowca może dobrać urządzenie do możliwości garażowej instalacji. Każda ładowarka Lexusa komunikuje się przez WiFi. Dodatkowo urządzenia mogą mieć zamontowany na stałe kabel do ładowania, moduł 4G czy wyświetlacz. Autoryzacja dostępu do ładowarki odbywa się przez aplikację Lexus Link+ lub poprzez kartę RFID.

Ile kosztuje Lexus HomeCharge?

Domowe stacje ładowania dedykowane Lexusom pojawiają się w cennikach poszczególnych modeli. I co ciekawe, dla różnych pojazdów mają różne ceny. Dla przykładu w NX-ie czy RX-ie plug-in za Lexus HomeCharge trzeba zapłacić co najmniej 3700 zł. W przypadku elektrycznego modelu RZ cena startuje już od 3851 zł. Kwoty nie zawierają oczywiście wartości montażu. Mimo wszystko specjalnie wygórowane nie są. Podobne pieniądze kierowca musiałby zapłacić poza siecią ASO.