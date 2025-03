Tak po taniości Rosjanie zastępują Audi, BMW i Mercedesy. Oto najchętniej kupowany model Łady

Od tego już nie ma odwrotu. Służbowe niemieckie limuzyny premium (Audi, BMW, Mercedesy) czy popularne modele Lexusa i Toyoty powoli znikają z floty samochodów służbowych dla urzędników rosyjskiej administracji. To konsekwencja dekretu Putina, który zarządził wymianę floty tylko na samochody z oficjalnej rządowej listy. W praktyce to wybrane modele chińskich firm, Citroen składany w Rosji oraz produkty krajowego przemysłu.

Na potrzeby urzędników Łada przedłużyła model Vesta, by podróżujący z tyłu zyskali więcej miejsca. Wzbogacono wyposażenie i nadano nową nazwę. Z Vesty zrobiła się Aura wyceniona na kilka milionów rubli (cennik startuje od ok. 120 tys. zł). Okazało się, że przedłużona Łada Vesta to nie wszystko. W Rosji nie brakuje administracji, która oszczędza jak może i ponad 2,6 mln rubli za jeden samochód to za dużo. W tej cenie można mieć przynajmniej kilka nowych egzemplarzy modelu Łada Granta.

Tania nowa Łada za 33 tys. zł. Reprezentacyjna limuzyna Łady za 120 tys. zł

Granta to obecnie najpopularniejsze auto w Rosji. I jedno z najtańszych. Konfigurację rozpoczyna się od kwoty ok. 750 tys. rubli (ok. 33 tys. zł). Tyle wystarczy na auto (4,2 m długości) z czterocylindrowym ośmiozaworowym benzynowym silnikiem 1.6 l o mocy 90 KM. Można je rozpędzić do 179 km/h, a sprint od 0 do 100 km/h potrwa nieco ponad 11 s. Oczywiście w tak niskiej cenie trudno wymagać bogatego wyposażenia. Przejawem odrobiny luksusu są elektrycznie sterowane przednie szyby oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne. W bazowej wersji Łada nie montuje radia. O klimatyzacji również nie ma mowy.

Łada Granta z rocznika 2025 Łada

Oczywiście na potrzeby urzędników wyposażenie można znacząco wzbogacić. Stąd specjalna wersja Club, w której klimatyzacja automatyczna jest w standardzie. Aż trudno uwierzyć, ale Rosjanie chwalą się nawet tak oczywistym rozwiązaniem jak maksymalny nadmuch na przednią szybę, by sprawnie usunąć wilgoć czy szron. W cenie alarm, immobilizer, kluczyk ze sterowaniem centralnym zamkiem, światła przeciwmgielne, radio multimedialne z dostępem do internetu oraz kamera cofania. Za dopłatą tempomat i elektrycznie sterowane tylne szyby. W odmianie liftback można liczyć jeszcze na wycieraczkę tylnej szyby. Ile trzeba będzie zapłacić za tak wyposażony samochód? Łada jeszcze nie ujawniła cennika, ale można oczekiwać kwoty ponad miliona rubli (ok. 45 tys. zł). A na to urzędnicy będą mogli sobie pozwolić.