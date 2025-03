Najbardziej niebezpieczne miasta w Polsce. Tam najłatwiej uszkodzisz swój samochód

Co dwie sekundy ktoś w Polsce wysyła zgłoszenie poprzez aplikację czy sprzęt Yanosik. To może być powiadomienie o wypadku, popsutym aucie, kontroli policyjnej czy nieoznakowanym radiowozie albo groźnej sytuacji na drodze. Taka jest średnia w niezwykle popularnym drogowym ostrzegaczu. W rekordowe dni z popularnego systemu ostrzegania kierowców korzysta nawet niemal 300 tys. osób w tym samym czasie. Grono zarejestrowanych użytkowników to już ponad 5 mln osób. Niemało.

Im więcej użytkowników i zweryfikowanych powiadomień tym łatwiej o ciekawe zestawienia danych. I tak oto twórcy Yanosika pokusili się o wykorzystanie zgłoszeń o wypadkach drogowych. Okazało się, że w 2024 r. 27,7 proc. dodanych do systemu ostrzegania dotyczyło miast wojewódzkich. Innymi słowy, co czwarte drogowe zdarzenie miało miejsce w dużych miastach naszego kraju.

A gdzie najłatwiej o wypadek? Okazuje się, że w ścisłej czołówce znalazło się aż 8 miast, w których liczba dni wypadkowych wynosi 365-366. To Poznań, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Szczecin i Lublin. Pod względem liczby zgłoszonych kolizji pierwsze sześć z wymienionych miast przewodzi w krajowym rankingu.

Ranking wypadków w największych miastach w Polsce w 2024 r. Yanosik

Warszawa nie jest w czołówce

Ale liczba zgłoszeń to nie wszystko. Stąd sprawdzono liczbę kolizji w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Co się okazało? Ranking prezentuje się już zupełnie inaczej. Na podium znalazły się Katowice (wskaźnik to aż 15,48 kolizji na 1000 mieszkańców), Lublin (13,3) i Rzeszów (13,17). Na tym tle skromniej wypadła stolica z wynikiem 10,92. Najmniej wypadków odnotowano zaś w Zielonej Górze (5,09), Gorzowie Wielkopolskim (5,22) i w Olsztynie (5,71).

Ranking wypadków drogowych w największych miastach w Polsce w 2024 r. Yanosik

Z tak ogromnej bazy danych udało się wyciągnąć coś jeszcze. Przeanalizowano także daty powiadomień od użytkowników. Okazało się, że najbezpieczniejszym dniem 2024 r. był 25 grudnia. To akurat nie powinno dziwić, gdyż w trakcie świąt ruch na drogach zwykle spada (znacząco rośnie tuż przed świętami i w ostatni dzień przerwy, gdy wiele osób rusza w drogę powrotną). A kiedy było wyjątkowo niebezpiecznie. W ubiegłym roku najwięcej kolizji zarejestrowano w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego. To był piątek 13-tego! A ściślej 13 września 2024 r.