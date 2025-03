Tego wezwania do zapłaty za autostradę nie musisz płacić. Możesz je wyrzucić do kosza

Jeszcze nie tak dawno spółka Autostrada Wielkopolska ostrzegała kierowców podróżujących autostradą A2. Oszuści polowali wówczas na kierowców i wysyłali fałszywe wiadomości o nieopłaconym przejeździe. Kto kliknął link i podał tak istotne dane jak numer PESEL czy informacje o karcie płatniczej narażał się na utratę pieniędzy ze swojego rachunku bankowego. Okazuje się, że na tym nie koniec.

REKLAMA

Zobacz wideo Toyota CH-R+ Poznaliśmy z bliska nową elektryczną Toyotę

Przestępcy próbują teraz wyłudzić pieniądze od osób korzystających z odcinków autostrad zarządzanych przez państwo. Na skrzynki mejlowe trafiają wiadomości o braku należnej opłaty drogowej w ramach systemu e-TOLL. Przestrzega przed nimi Krajowa Administracja Skarbowa.

Mała wpłata ale potem duża strata

Służby skarbowe przypominają, że w fałszywych wiadomościach kluczowe są linki do fałszywych stron, na których można przeprowadzić płatności z tytułu przejazdu odcinkiem objętym rzekomą opłatą. To próba wyłudzenia danych o rachunkach bankowych. W praktyce na fałszywych i niebezpiecznych witrynach można zupełnie nieświadomie przekazać ważne dane, dzięki którym przestępcy mogą dokonać kradzieży zgromadzonych pieniędzy. By uśpić naszą czujność oszuści domagają się relatywnie niewielkich wpłat. Czasem kilkadziesiąt złotych wystarczy, by stracić znacznie więcej.

Co zrobić, gdy otrzymasz wiadomość o konieczności wpłaty za przejazd wybranym odcinkiem autostrady? Na pewno nie klikaj w żaden z linków dotyczących płatności. Zanim jednak wyrzucisz powiadomienie do kosza koniecznie prześlij je do zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego i skorzystaj z platformy CERT – zgłoś incydent. Adres do przekazywania wiadomości to cert@cert.pl. W przypadku SMS należy przesłać go na numer 8080.