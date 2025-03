To nie tylko "uchwyt paniczny". Kierowcy zapominają, jakie naprawdę ma zastosowanie

W naszych samochodach są elementy, które wykorzystujemy, a nawet nie myślimy o nich zbyt często. Niektóre dodatkowe funkcje można więc odkryć dopiero po kilku latach użytkowania, jeśli nawet i nigdy. Uchwyt nad drzwiami w samochodzie bywa wykorzystywany jako wieszak na ubrania, natomiast nie do tego służy, a w pojeździe znajduje się nieprzypadkowo. Po co więc się tam znajduje?

REKLAMA

Zobacz wideo Nazwa Audi A6 Avant brzmi znajomo? Nowy model wygląda, jakby powstał specjalnie dla Polaków

Po co w samochodach są uchwyty? Cel miał być jeden

Uchwyt w samochodzie został starannie zaprojektowany i ma konkretne zastosowanie, mimo że wielu z nas używa go w innych celach. Chodzi o ułatwienie wsiadania i wysiadania osobom w ciąży, starszym i z ograniczoną mobilnością. Po prostu dzięki niemu jest im znacznie łatwiej. Warto mieć też na uwadze, że kierowca podczas jazdy nie powinien się rozpraszać i obie jego ręce powinny być na kierownicy.

Do czego służą uchwyty wewnątrz samochodu? Wykorzystasz je na wiele sposobów

Podróżujesz sam? Warto ułatwić sobie życie i wykorzystać uchwyty do innych celów, niż pierwotnie służą. Jak już wcześniej wspomniano, przyda ci się jako uchwyt na ubrania. Uchwyt, zwany również cykorłapką lub uchwytem panicznym, może zostać wykorzystany do zawieszenia na nim haczyka na torby z zakupami lub organizera samochodowego. Ponadto przyda się też do ćwiczenia podczas postoju, np. rozciągania ramion lub poprawy postawy.