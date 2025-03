Zakrywają tym tablice i są z siebie dumni. Policjanci szybko wyprowadzają ich z błędu

Fotoradary przyprawiają niektórych kierowców o zawrót głowy. To ciekawe, bo zamiast dostosować odpowiednią prędkość, co jest czynnością prostą i bezpieczną dla wszystkich, wolą szukać trików na uniknięcie mandatu z fotoradaru. Niektóre metody, choć wymagają sporej inwencji twórczej, finalnie okazują się nieskuteczne.

Jak uniknąć mandatu z fotoradaru? Znaleźli ciekawy sposób, który... nie działa

Jak wiadomo, w internecie można kupić wiele ciekawych rzeczy, które mniej lub bardziej ułatwiają nam codzienne funkcjonowanie. Od jakiegoś czasu coraz popularniejszy jest zestaw sztucznych liści, które da się zamontować tak, by zakrywały tablice rejestracyjne. Od razu mówimy - nie warto nawet próbować, bo na dłuższą metę to się nie sprawdzi, a sam zakup nietypowego sprzętu do tanich nie należy.

Podczas zatrzymania do kontroli przez policjanta będzie jednak nieciekawie. W rozmowie z portalem motoryzacja.interia.pl jeden z policjantów po obejrzeniu nagrania zaśmiał się i zwrócił uwagę, że takie montowanie na nic się zda. Na nagraniu pokazano mocowanie liścia przy pomocy żyłki, jednak mógłby być zerwany podczas jazdy przez pęd powietrza. Poza tym widok czegoś takiego na pewno zainteresuje policjantów, którzy szybko pouczą, że działanie jest nielegalne.

Jaka jest kara za zakrywanie tablicy rejestracyjnej? Tego możesz się spodziewać

Poza pouczeniem warto również mieć świadomość, że kierowcy zwyczajnie grozi mandat. Zasłanianie lub dekorowanie tablic, przez co trudno je przeczytać, jest obarczone mandatem 500 zł i 8 punktami karnymi. Dokładnie mówi o tym art. 60 ustawy Prawo o ruchu drogowym.