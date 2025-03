Wójt Sztutowa wprowadził cenzurę. Zakaz pisania o głośnych wyczynach sołtysa

Nagranie z drogowej bójki na drodze wojewódzkiej 502 koło Nowego Dworu Gdańskiego można bez trudu znaleźć w sieci. To doskonały przykład tego, czego nikt z nas nie powinien doświadczyć – drogowej agresji. W przypadku zdarzenia, do którego doszło na początku marca 2025 r. agresorem okazała się osoba publiczna. Ataku i pobicia dokonał sołtys wsi Kąty Rybackie. Wyciągnął z samochodu 52-letniego kierowcę Opla i kilkukrotnie go uderzył.

Poszkodowani szybko zgłosili się na policję i przedstawili nagrania z zajścia. Okazało się, że zebrano tyle materiału dowodowego, że policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu 38-letniego samorządowca co potwierdziła w rozmowie z TVN24 młodsza aspirant Karolina Figiel z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim.

Reakcja gminy Sztutowo

Na reakcję władz gminy nie trzeba było długo czekać. Początkowo podjęto decyzję o usunięciu niektórych komentarzy z oficjalnego profilu na Facebooku. Kolejnym krokiem było wprowadzenie blokady komentowania szokującego zdarzenia. Wszystko tłumaczono przeciwdziałaniu mowie nienawiści. "Niedopuszczalnego czynu, który absolutnie i z całą mocą potępiamy, dopuścił się jeden człowiek, a nie wszyscy mieszkańcy" – czytamy na stronie gminy.

Krewki agresor szybko złożył rezygnację z pełnienia urzędu, a gmina zwołała zebranie wiejskie sołectwa, by przeprowadzić wybory nowego sołtysa. Mężczyznę czeka nie tylko postępowanie karne. Według informacji TVN24 poszkodowani planują złożyć pozew cywilny. Zapewne będą ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.