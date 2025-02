Wjechał audi na zamarznięte jezioro i wpadł. Policja nic mu nie może zrobić

Służby do znudzenia apelują o niezapuszczanie się na zamarznięte jeziora i zbiorniki wodne, gdy temperatura na zewnątrz nie jest odpowiednio niska. Często lodowa tafla okazuje się zbyt cienka, przez co spacerowanie po jej powierzchni grozi jej załamaniem i przymusową lodowatą kąpielą. Niestety, w niektórych przypadkach kończy się to tragicznie. Co najgorsze, mimo iż nawet przechadzki niosą ze sobą spore ryzyko, niektórzy posuwają się o krok dalej i decydują się wjeżdżać na zamarznięte akweny własnymi samochodami. Jaki finał mogą mieć takie wybryki, pokazuje niedawna sytuacja z Mazur.

Kierowca audi wjechał na zamarznięte jezioro. Dostał bolesną nauczkę

Mazurska Służba Ratownicza zamieściła na swoim facebookowym profilu post ze zdjęciem i nagraniem, na których to uwieczniono obiekt, o który raczej trudno na środku jakiekolwiek akwenu. Ratownicy, patrolując jezioro Śniardwy na wysokości miejscowości Nowe Guty, natknęli się bowiem na zatopione audi. Kierowca pojazdu mocno oddalając się od brzegu, wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością, za co, jak widać, został stosownie przez los i matkę naturę ukarany.

Jak przekazali redakcji TVN24 przedstawiciele Mazurskiej Służby Ratowniczej, kierowcy i pasażerowi zatopionego pojazdu udało się samodzielnie z niego wydostać. Co więcej, zapewnili również że usuną go we własnym zakresie. Niestety ratownicy dodali, że przypadek ten nie jest jednak odosobnionym zdarzeniem. W ostatni weekend otrzymała liczne zdjęcia i nagrania dokumentujące podobne przejażdżki na jeziorze Bełdany.

Czy jazda po zamarzniętym jeziorze jest zabroniona?

Policja nie jest do końca w stanie walczyć z lekkomyślnymi kierowcami. Nie istnieją bowiem przepisy zakazujące jazdy po zamarzniętych akwenach, o ile oczywiście nie stanowią części prywatnej posesji bądź też lokalne władze nie wprowadziły stosownego zakazu. Z drugiej strony funkcjonariusze mogą skorzystać z innych przepisów prawa.

Kierowca wjeżdżający na jezioro może zostać ukarany za to, że np. złamał zakaz wjazdu na plażę albo jechał przez las, park krajobrazowy czy rezerwat przyrody wbrew obowiązującemu zakazowi, o czym mówią przepisy Ustawy o ochronie przyrody. Żadna droga publiczna nie prowadzi bowiem bezpośrednio do samego jeziora.

Policjanci mogą też skorzystać z przepisów kodeksu karnego. Kierowca może zostać oskarżony o powodowanie zagrożenie zdrowia lub życia innych osób. Prowadzący może stwarzać niebezpieczeństwo dla pasażerów, ale także dla innych osób znajdujących się na lodzie, np. jeżdżących na łyżwach, czy wędkarzy. Za taki czyn grozi kara do 5 lat więzienia.