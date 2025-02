Ponad 420 KM na lodowym torze. Pojechałem Volvo EX30 Cross Country na zamarznięte jezioro

Cross Country. Dla Szwedów to jedna z motoryzacyjnych ikon. A w Polsce? Jestem ciekaw, ile osób pamięta pierwsze Cross Country w Volvo. To w roku 1997 Volvo po raz pierwszy pokazało wyjątkową receptę na sukces. W epoce przed dominacją SUV zespół inżynierów wpadł na pomysł, by zwiększyć prześwit praktycznego kombi, zastosować napęd na cztery koła i zadbać o bardziej bojowy wygląd. Tak powstało Volvo V70 XC (Cross Country).

To był strzał w 10. Projekt sprawdził się nie tylko w trudnych zimowych warunkach Skandynawii. Doceniono go nie tylko w Europie, ale i w Kanadzie (aż ¾ nabywców serii 60 wybierało wersję Cross Country) czy USA. Klientów nie brakowało, więc na rynek trafiały kolejne wersje. I tak po V70 pojawiło się XC70. Po nim zaś V90, V40 i V60. Na tym nie koniec. Szwedzi odważyli się nawet na sedana (S60).

Cross Country, SUV i prąd

W 2025 r. pora na zupełnie nowe wcielenie idei Cross Country. W Volvo uznano, że najwyższy czas na nowe nadwozie (mały SUV) i napęd elektryczny. I tak oto małe EX30 doczekało się bojowej wersji. Poznałem ją w jej naturalnym środowisku. Na jakże dalekiej, śnieżnej i mroźnej północy Szwecji, gdzie łatwiej o pustkowia niż niewielkie miejscowości. W Volvo uznali, że przejażdżki po południowych krańcach kraju to żadna atrakcja. Stąd zamarznięte jezioro Bjorntrasket (wedle szacunków grubość pokrywy lodowej przekroczyła 90 cm) i specjalnie przygotowany tor. Idealne miejsce na zabawę na lodzie i śniegu.

Gdy po raz pierwszy zobaczyłem na żywo EX30 Cross Country to odetchnąłem z ulgą. Miałem bowiem czego się obawiać. Spodziewaliście się, że w Volvo pójdą drogą na skróty? Dorzucą kilka plastikowych nakładek, parę naklejek i większe felgi, by osłodzić gorycz inżynierom i zadowolić księgowych? Przyznaję, że właśnie tego się obawiałem. Okazało się jednak, że EX30 Cross Country to coś więcej niż auto o bardziej bojowym wyglądzie.

Cross Country to przede wszystkim większy prześwit i napęd AWD. I tak oto EX30 podniesiono o 19 mm i uzyskano 19 cm prześwitu. To więcej niż w pierwszym V70 Cross Country (16,6 cm). Przy okazji zmieniono koła (felgi 18" i większe opony z bardziej agresywnym bieżnikiem) oraz poszerzono ich rozstaw. Inżynierowie zajęli się także zawieszeniem. Są nowe i masywniejsze sprężyny o nieco zmiękczonej charakterystyce. Wszystko? Jasne, że nie. Nie zapomniano o bardziej bojowym wyglądzie co oznacza dodatkowe nakładki na nadwoziu i charakterystyczny pas czołowy z odwzorowaniem mapy topograficznej. A na nim koordynaty do najwyższego szczytu w Szwecji. To Kebnekaise w Laponii.

Poprawili to co irytuje w zwykłym Volvo EX30?

Czy przy okazji nowej wersji poprawiono bolączki pierwowzoru? Nie. Niestety nie. W kwestii funkcjonalności Volvo dalej zachowuje się tak, jakby chciało błyskawicznie roztrwonić swój imponujący dorobek — dziesiątki lat prac nad ergonomią. Trzeba zatem dużo klikać w ekran dotykowy i przyciski na kierownicy. A to nie wszystko. Chcesz otworzyć boczne szyby? Nie szukaj przycisków na drzwiach. Tam ich nie znajdziesz. Volvo montuje je w środkowym podłokietniku, co przywodzi skojarzenia z dawnymi Citroenami (i nie tylko).

A co z techniką napędu? Tu zmian nie ma. EX30 Cross Country zbudowano na bazie najmocniejszej wersji Twin Motor Performance. A to oznacza dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 428 KM. Sporo! Ale nie to jest istotne. Z perspektywy jazdy po lodzie znacznie istotniejszy jest podział mocy. Silnik elektryczny z przodu to 156 KM. Tylny zaś jest mocniejszy. Do wykorzystania są 272 KM. Nietrudno się domyśleć, z czym to się wiąże w przypadku jazdy po śliskiej nawierzchni. Zabawa na miarę znakomitych hot hatchy jest właściwie gwarantowana. Oczywiście z jazdą po drogach publicznych nie ma to nic wspólnego.

Na zamarzniętym jeziorze Volvo EX30 Cross Country obute w standardowe opony Michelin z kolcami pokazała swój charakter. Oczywiście każdy kierowca wyłączał elektronicznego nadzorcę w postaci układu stabilizacji jazdy ESC. Układ jednak interweniował w kluczowych momentach jazdy. W praktyce zatem trzeba było się dobrze wysilić, by wykorzystać potencjał 428 KM, które przez większość podróży były skutecznie powstrzymywane przez układy bezpieczeństwa. Nie były to jednak aż tak brutalne interwencje jak w przypadku dużych i ciężkich SUV jak EX90. Da się zatem pojechać szybko, płynnie i z efektownym uślizgiem. Innymi słowy, czerpać radość z jazdy. Czy podobnie będzie na zwykłej asfaltowej drodze? To pytanie jeszcze bez odpowiedzi.

W Polsce już zamówisz

Zdumiewające jak rodzaj nawierzchni może wpływać na wrażenia kierowcy. Pamiętam jak podczas pierwszych jazd po malowniczych okolicach Barcelony zwykłe dwusilnikowe EX30 Twin Motor Performance objawiło się jako przyciężki crossover z nadmiarem mocy (znacznie przyjemniej jeździło się odmianą z napędem na jedną oś). Na lodzie ani razu nie doświadczyłem podobnych wrażeń. Nawet podczas licznych prób hamowania nie dało się odczuć sporej masy samochodu (prawie 2 tony!).

Sama jazda po lodowym torze to za mało, by ocenić możliwości napędu elektrycznego w kwestii zapotrzebowania na prąd. Producent deklaruje średnie zużycie na poziomie 18,7 kWh na 100 km. Przy akumulatorze NMC o pojemności użytecznej 65 kWh oznacza to zasięg do 425 km. Poczekamy zatem do pierwszych jazd testowych w kraju, by zweryfikować obietnice. A wspomniane testy zapewne nastąpią dość szybko. Nowe Volvo EX30 Cross Country można bowiem już zamawiać w Polsce. Konfigurację rozpoczyna się od 259,9 tys. zł. A gdy nie będziesz żałować na opcjach to bardzo łatwo zbliżysz się do granicy 300 tys. zł. Wręcz zdumiewająco łatwo. Materiał został zrealizowany na wyjeździe sfinansowanym przez Volvo Car Poland Sp. z o.o. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.

