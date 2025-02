Ten model jest bestsellerem w Europie od dekady. Sprzedaje się najlepiej w swojej klasie

Pick-up`y to USA lub Australia? Nie do końca. Podwyższone nadwozie i pakę pokochali także Europejczycy. A jednym z ważniejszych beneficjentów tego trendu staje się Ford Ranger. Amerykański pojazd sprzedał się w 2024 r. na Starym Kontynencie w ilości sięgającej 60 400 sztuk. To jednak dopiero początek dobrych informacji.

Praktycznie co drugi pick-up sprzedawany w Europie to Ranger

Powyższy wynik oznaczał 4-proc. wzrost zbytu. Sprawił też jednocześnie, że do Rangera w 2024 r. należało 43,6 proc. segmentu pick-up`ów w Europie. To oznacza, że model po raz dziesiąty z rzędu zajął pierwsze miejsce w zestawieniu sprzedażowym. Na ten sukces złożył się m.in. aż 53,9-proc. udział w rynku niemieckim (a więc jednym z największych na świecie) i 18,6-proc. wzrost udziału rynkowego w Polsce. Ford może zatem mówić o sporym sukcesie. Z czego on jednak tak właściwie wynika?

Ranger jest prawdziwym pick-up`em z XXI wieku. To nadal oznacza dobre właściwości terenowe, dużą ładowność, siłę potrzebną do holowania i imponujący prześwit. Te dwie wartości musi jednak uzupełnić... komfortowa kabina pasażerska. Modele te już jakieś dwie dekady temu porzuciły bowiem spartański sposób wykończenia wnętrza. Dziś pick-up ma podgrzewaną przednią szybę, skórzaną tapicerkę, elektrycznie regulowane fotele, system multimedialny i całą serię systemów asystujących.

Ford Pro Debuts Ranger PHEV Fot. Ford

Ford w 2025 r. liczy na większy sukces. Ma go zapewnić Ranger PHEV

Ford powyższą definicję w 2024 r. uzupełnił jeszcze jedną wartością. W gamie pojawił się bowiem model zasilany... hybrydą plug-in. Choć na razie wersja produkowana w Silverton w RPA jest w Europie wyłącznie duchem. Fizycznie pojazdy wjadą na drogi dopiero w tym roku. Pierwsze dostawy do klientów spodziewane są wiosną.

Spalinowo-elektryczna wersja Forda Rangera ma najwyższy moment obrotowy spośród wszystkich dostępnych modeli Rangera. Ten może wynieść nawet 697 Nm. Jednocześnie auto może być w pełni zeroemisyjne. Po pełnym ładowaniu baterii nie wyemituje nawet grama gazów wydechowych na dystansie nawet 43 km.

Ten model jest bestsellerem w Europie od dekady. Sprzedaje się najlepiej w swojej klasie Fot. Ford

Prąd zgromadzony w baterii można jednak wykorzystać nie tylko na potrzeby tworzenia siły napędowej. Inżynierowie dali bowiem możliwość klientom zasilania narzędzi o mocy do 6,9 kW bezpośrednio z akumulatora trakcyjnego. Możliwość ta jest szczególnie przydatna w miejscach, w których nie ma dostępu do sieci elektrycznej. W aucie pojawia się specjalne gniazdko, do którego należy po prostu wpiąć sprzęt.