Będzie czym wozić zatrzymanych. 109 nowych specjalistycznych radiowozów za 43 mln zł

Straż Graniczna kupiła nowe samochody patrolowe z zabudową do przewozu osób zatrzymanych. Pojazdy to 49 sztuk Fordów Transitów oraz 60 sztuk Fordów Transitów Custom. Łączna wartość zamówienia to około 43,1 mln zł.

