Do końca 2024 roku garaże były opodatkowane różnymi stawkami w zależności od ich statusu prawnego. Od 1 stycznia 2025 roku zmienione przepisy ujednoliciły opodatkowanie. Zgodnie z nowymi regulacjami wszystkie pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynkach mieszkalnych, jeśli nie są wykorzystywane do działalności gospodarczej, podlegają stawce właściwej dla budynków mieszkalnych. Zmiana ta eliminuje różnice w opodatkowaniu garaży w zależności od ich prawnego wyodrębnienia.

Czy za garaż trzeba zapłacić podatek? Ważna informacja IN-1

Wysokość stawek podatku, jaki należy zapłacić od nieruchomości określany jest przez radę gminy. Może być on więc różny w zależności od miejscowości, jednak nie może przekraczać maksymalnej wartości, którą określa art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W 2025 roku jest to 1,19 zł za 1 m2. Konieczne jest jednak złożenie informacji IN-1. W przeciwnym razie obowiązywać będzie stara stawka, czyli 11,48 zł.

Garaże - zdjęcie ilustracyjne Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Zmiana dotyczy tylko garaży wielostanowiskowych. W przypadku wolnostojących nadal będą obowiązywać wyższe stawki. Informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 powinni zgłosić właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, współużytkownicy, posiadacze i współposiadacze nieruchomości. Można to zrobić:

osobiście, we właściwym organie podatkowym,

wysyłając dokumenty pocztą,

elektronicznie (z podpisem na dokumentach profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym) wyślij na skrzynkę podawczą właściwego urzędu na platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

Czy od wynajmu garażu płaci się podatek? Stawka uzależniona od rocznych przychodów

Jeśli jesteśmy właścicielami, wynajmujemy garaż wolnostojący, miejsce parkingowe naziemne lub podziemne i osiągamy z tego tytułu dochody, to powinniśmy odprowadzić od nich podatek do urzędu skarbowego. Mowa o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Stawka wynosi 8,5 proc. dla przychodów do 100 tys. złotych rocznie i 12,5 proc. powyżej tej kwoty. Podatek trzeba wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po uzyskaniu przychodu lub do końca roku, jeśli pierwszy przychód pojawił się w grudniu. Przychody z najmu rozlicza się w deklaracji PIT-28 składanej po zakończeniu roku podatkowego. Czy planujesz złożyć formularz IN-1, aby skorzystać z niższej stawki podatku dla garaży w budynkach mieszkalnych? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.