Ostatnia decyzja Trumpa już wpłynęła na ceny paliw. Skutki odczują kierowcy

Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, który objął urząd 20 stycznia 2025 r., podpisał rozporządzenie nakładające nowe cła na towary z Kanady i Meksyku, w tym na import ropy naftowej. Zgodnie z decyzją Białego Domu, od wtorku 4 lutego cła w wysokości 25 proc. zostały nałożone na cały import z Meksyku i na wybrane towary z Kanady. W przypadku Kanady, produkty energetyczne obciążono 10-procentową taryfą (ropa naftowa, energia elektryczna, gaz naturalny). Zdaniem ekspertów ruch ten odbije się na amerykańskim rynku ropy i wpłynie na globalny rynek energetyczny.

Skutki decyzji Trumpa odczują konsumenci

Kanadyjskie i meksykańskie dostawy ropy naftowej stanowią około 28 proc. całości zapotrzebowania na surowce w USA. Jak zauważa Business Insider, z Kanady do USA dociera 4 mln baryłek ropy dziennie. Z Meksyku do USA trafia natomiast na dzień ok. 500 tys. baryłek ropy. Wzrost kosztów dostaw surowca z tych krajów do Stanów Zjednoczonych odbije się m.in. na portfelach kierowców, ponieważ ceny paliw na amerykańskich stacjach benzynowych wzrosną. Sektor naftowy już reaguje na zmiany. Na giełdzie paliw w Nowym Jorku zanotowano wzrost cen ropy o ponad 6 proc.

Amerykanie więcej zapłacą za galon benzyny

Podniesienie taryf na importowaną kanadyjską i meksykańską ropę naftową doprowadzi do wzrostu cen ciężkich gatunków ropy potrzebnej do produkcji paliw przez amerykańskie rafinerie na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych - zmniejszy ich rentowność i potencjalnie doprowadzi do wzrostu cen paliw w USA. Jedna z firm handlowych zasygnalizowała, że mieszkańcy Środkowego Zachodu powinni przygotować się na płacenie o 20 centów więcej za galon

- piszą eksperci serwisu e-petrol.pl, którzy przy okazji zauważają, że amerykańskie cła mogą okazać się szansą dla biznesów europejskich i azjatyckich rafinerii.