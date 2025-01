Tramwaje Warszawskie pokazały plan remontów torów. Mogą sparaliżować całe miasto

Narzekasz na korki z powodu remontów oraz budowy nowych torów tramwajowych w Warszawie? W najbliższych miesiącach będziesz mieć więcej powodów do irytacji, gdy utkniesz w kolejnym zatorze, dłużej poczekasz na taksówkę albo poszukasz nowego objazdu. W 2024 r. tramwajarzom udało się przeprowadzić remonty na 23 odcinkach (łącznie 5,1 km torów). W 2025 r. plany są znacznie bardziej ambitne. Pojawi się łącznie 9,6 km nowych torów w ramach 34 zadań. Sporo, ale są niezbędne ze względu na obecny stan torowiska na wybranych odcinkach.

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Największego nasilenia prac można spodziewać się w najbardziej sprzyjającym okresie, czyli w trakcie letnich wakacji. Wówczas spada nie tylko ruch pasażerski. Także na ulicach łatwiej o krótszy czas przejazdu samochodem czy autobusem.

Zaczną jeszcze przed feriami

Jeszcze w styczniu 2025 r. pojawi się zwężenie na ul Grójeckiej. I tak oto na czas prac tramwaje nie będą skręcać w kierunku ulicy Banacha. W wakacje pojawi się kolejne utrudnienie. Wstrzymane zostaną kursy od pl. Narutowicza do Okęcia. Dla kierowców oznacza to m.in. brak przejazdu przez tory tramwajowe w al. Krakowskiej (ul. 1 Sierpnia i Bakalarskiej). Latem utrudnienia czekają także na placu Zawiszy, na którym pojawią się specjalne prefabrykowane płyty skrzyżowania.

Remont przy ul. Grójeckiej TW.WAW

Marzec to początek utrudnień w al. Jana Pawła II. W okolicach centrum handlowego Arkadia torowisko wymaga już modernizacji. Wykonawca wymieni tory na odcinku o długości 1,3 km. To oznacza m.in. autobusowe połączenia zastępcze i ryzyko dużych korków (zwężenia jezdni na pobliskim wiadukcie).

Już w kwietniu 2025 r. zostanie zamknięta wschodnia jezdnia al. Niepodległości (wszystko w ramach prac nad linią na Rakowieckiej). Konsekwencją będzie wstrzymanie ruchu tramwajów na Służewiec (możliwość dojazdu tylko do przystanku Metro Pole Mokotowskie). Na Służewcu zaś będzie można podróżować do Rakowieckiej (pętla przy ul. Kieleckiej).

Wizualizacja przebudowy ul. Marszałkowskiej TW.WAW

Latem trzeba będzie omijać Marszałkowską (w miejsce trzeciego pasa ruchu zostaną posadzone drzewa oraz pojawi się droga rowerowa). Prace zaplanowano aż do pl. Bankowego, na który prócz tramwajarzy wkroczą także drogowcy (przebudowa na wschodniej części placu). Na liście inwestycji uwzględniono także m.in. rozjazdy w al. Solidarności czy odcinek od ronda Babka do ronda Starzyńskiego. W ciągu roku zaplanowano także dużo mniejszych prac, które potrwają nie więcej niż kilka dni co oznacza tymczasowe i dość krótkie zmiany w organizacji ruchu. To będzie niezłe wyzwanie m.in. dla algorytmów w nawigacjach samochodowych czy aplikacjach planujących przejazdy komunikacją publiczną.