Warszawa ogłosiła przetarg na 160 nowych tramwajów. Będą zupełnie inne niż do tej pory

W Warszawie pojawią się nowe tramwaje. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na zakup aż 160 tego typu pojazdów. Konkretnie, "przetarg obejmuje zamówienie na maksymalnie 64 tramwaje jednokierunkowe i 96 tramwajów dwukierunkowych" – jak czytamy w oficjalnym komunikacie. W tym punkcie warto jednak postawić pewną gwiazdkę. Bo w zamówieniu podstawowym (gwarantowanym) znajdzie się 20 tramwajów w wersji jednokierunkowej. Reszta stanowi "opcję".

REKLAMA

Zobacz wideo Podziemny tramwaj do Warszawy Zachodniej

Nowe tramwaje dla Warszawy mają mieć więcej miejsc siedzących

Tramwajom Warszawskim z jednej strony zależy na personalizacji zamówienia. Tak, aby pojazdy były dostosowane do specyfiki pracy na ulicach Warszawy, ale także doświadczeń i rozwiązań spotykanych w obecnych tramwajach ZTM. Przykład? Tych jest kilka.

Tramwaje Warszawskie zwiększyły wymagania w zakresie liczby miejsc siedzących dla pasażerów. Od przyszłych dostawców oczekują przynajmniej 42 miejsc siedzących w tramwaju dwukierunkowym i 56 miejsc w tramwaju jednokierunkowym.

Spółka podtrzymuje wymóg zastosowania przynajmniej skrajnych wózków skrętnych. Rozwiązanie to pozwoliło na realne ograniczenie hałasu generowanego przez tramwaje na styku koło – szyna, zwłaszcza na łukach.

Nowe tramwaje mają być wyposażone w system magazynowania energii. Tak, aby tramwaj mógł zjechać awaryjnie ze skrzyżowania bez zasilania z sieci trakcyjnej bądź spod izolatora sekcyjnego, z uwzględnieniem wzniesień i łuków.

Pojazdy mają być też wyposażone w systemy bezpieczeństwa. Pierwszym jest system antykolizyjny. Drugim układ, którego zadaniem jest reagowanie w sytuacjach jego rozproszenia bądź zmęczenia.

Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Maksymalnie 33 metry długości i nawet 295 pasażerów. Liczy się też niska podłoga

Z drugiej strony stolicy zależy na pojazdach bazujących na sprawdzonych na rynku rozwiązaniach. Tak, aby tramwaje nie były budowane od zera. Aby ich dostępność była szybsza. Jakie konkretnie pojazdy zamówi Warszawa? Po pierwsze będą to tramwaje o maksymalnej długości 33 m. Długość ta jest optymalna dla infrastruktury w mieście. Po drugie "tramwaje jednokierunkowe mają pomieścić co najmniej 230 pasażerów, przy czym przy obciążeniu maksymalnym – 288 osób. W tramwaju dwukierunkowym pojemność nominalna to 235 pasażerów, a przy obciążeniu maksymalnym – 295 osób."

Kluczowe jest to, że wszystkie pojazdy szykowane do zamówienia, mają mieć konstrukcję niskopodłogową. To pozwoli na modernizację floty tramwajów poruszających się po Warszawie i zwiększenie komfortu podróży np. niepełnosprawnych i matek z małymi dziećmi. Realizacja tego zadania jest o tyle ważna, że jak informuje Wyborcza, dziś tabor wysokopodłogowy stanowi 28 proc. ogólnego taboru Tramwajów Warszawskich. Poza tym stolica potrzebuje nowych pojazdów w związku z wyznaczaniem nowych połączeń w mieście.

Prezentacja nowego tramwaju Hyundai Rotem 140N. We wnętrzu może zmieścić się ok. 240 pasażerów, ale tylko jest tylko 31 miejsc siedzących. Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Wyborcza.pl

Ponad dwa lata na dostawy. Ale wcześniej Warszawa poszuka finansowania

Nowością stanie się także dwuetapowość przetargu na nowe tramwaje. Warszawa najpierw zbierze oferty i oceni je pod kątem formalnym oraz merytorycznym. Następnie zawrze umowę ramową i wtedy zacznie starać się o finansowanie zakupu. Dopiero po uzyskaniu dofinansowania, władze miasta podpiszą umowę wykonawczą. Czas jej realizacji ma być określony na 28 miesięcy. Zamówienie opcjonalne będzie realizowane w drugiej kolejności. To czy uda się zamówić wszystkie pojazdy w tym przypadku, w dużej mierze zależy od stopnia finansowania i środków, które zdobędą Tramwaje Warszawskie.