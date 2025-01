"Zęby rekina" kuszą do parkowania. Jeśli to zrobisz, grozi ci nie tylko mandat

Niektórzy kierowcy nie znają wszystkich oznaczeń na jezdniach. Problematyczne mogą być tak zwane zęby rekina, czyli biały zygzak. Co oznacza? Jeśli tego nie wiesz, możliwe, że będziesz jechać niezgodnie z przepisami. To naraża cię na mandat, ale nie tylko. Może również spowodować niebezpieczeństwo w ruchu dla innych uczestników. Na co zwrócić uwagę?

Co oznaczają "zęby rekina" na drodze? Przekazują ważną informację

Te linie na drodze to znak P-17, który służy do określenia długości przystanku. W tym obszarze pojazdy komunikacji miejskiej mogą się zatrzymać, by pasażerowie wsiedli lub wysiedli. Najczęściej chodzi o autobusy. Warto mieć na uwadze, że na całej długości obowiązuje zakaz zatrzymywania się innych pojazdów, w tym samochodów osobowych. Co to oznacza? Jeśli jedziesz samochodem, nie możesz tam parkować lub zatrzymywać się nawet na kilka chwil. Niestety nie wszyscy przestrzegają tych przepisów, uznając "zęby rekina" za świetne miejsce na zatrzymanie się i do odebrania kogoś bliskiego, na przykład z zakupów.

Jaki mandat za "zęby rekina"? Lepiej uważaj na mandat, bo możesz się zdziwić

Kierowcy, którzy jeżdżą samochodami osobowymi i nie przestrzegają zakazu zatrzymywania się na liniach znaku P-17, mogą zostać ukarani mandatem wynoszącym 100 zł i 1 punkt karny. Warto mieć na uwadze, że te linie znaku poziomego mają takie samo znaczenie jak znaki pionowe i nie można ich ignorować, bo pomagają w przestrzeganiu zasad ruchu drogowego. Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.