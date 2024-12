Wiele osób uważa, że automatyczna skrzynia biegów jest znacznie przyjemniejsza w obsłudze niż manualna - wpływa pozytywnie na komfort jazdy, zmiana biegów następuje płynnie, a ponadto jest łatwa w obsłudze. Niestety niektórzy kierowcy popełniają błąd podczas parkowania na wzniesieniu. Jeśli to zrobisz, możesz się zdziwić, bo dalej już nie pojedziesz.

Zobacz wideo The Best of Moto 2024