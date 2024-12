Co zrobić, kiedy wycieraczki mażą? Aura za oknem bywa kapryśna, a zacinający deszcz utrudnia widoczność podczas jazdy. Jednak kiedy wycieraczki pozostawiają smugi na szybie i nie działają poprawnie, sytuacja może być niebezpieczna. Czy można je naprawić? Wypróbuj ten patent, a raz-dwa uporasz się z problemem.

Zobacz wideo The Best of Moto 2024