Jak często psują się Tesle? Mamy odpowiedź z rynku niemieckiego, która nie spodoba się fanom marki

TUV po raz kolejny przyjrzał się awaryjności pojazdów. I po raz kolejny zrobił to w naprawdę miarodajny sposób. Podstawą raportu awaryjności TUV 2025 stało się 10,2 mln obowiązkowych badań technicznych wykonanych w Niemczech. Te miały miejsce między czerwcem 2023 a lipcem 2024 r. Wyniki? Elon Musk nie będzie przesadnie zadowolony.

REKLAMA

Zobacz wideo Mandaty 500 zł i 15 punktów karnych za przejazd na czerwonym świetle

Tesle w zestawieniu TUV o włos przegrały z Dacią

Tesla Model 3 bez wątpienia jest amerykańskim hitem w Europie. Okazuje się jednak, że stała się także gwiazdą zestawienia TUV. To bowiem najbardziej... awaryjne auto w wieku od 2 do 3 lat. Powiem więcej, dokładnie tę samą nagrodę model zgarnął w kategorii od 4 do 5 lat. Jedyną firmą, która wprowadziła na listy najbardziej awaryjnych aut większą ilość pojazdów, jest... Dacia. "Zwycięstwo" Tesli jest zatem naprawdę gorzkie. Szczególnie że rumuńska firma produkuje jedne z najtańszych pojazdów na rynku. Pełne zestawienie awaryjnych modeli na dole tekstu.

Nawet jedna piąta Tesli Model 3 z poważnymi usterkami

No dobrze, ale przyjrzyjmy się wynikom nieco uważniej. Warto w nich zwrócić uwagę m.in. na fakt, że:

2- lub 3-letnia Tesla Model 3 ma wskaźnik awaryjności na poziomie 14,2 proc. Dla porównania e-Golf w tym samym wieku może się pochwalić wynikiem wynoszącym 3,4 proc. To 4-krotnie mniej! Powiem więcej, średnia awaryjność w tej kategorii wiekowej wynosi 6,4 proc. To nadal przeszło dwukrotnie mniej, niż w przypadku Tesli. W kategorii 4-, 5-latków aż jedna piąta Tesli miała poważne usterki.

modelami, z którymi Tesla Model 3 przegrała w poszczególnych klasach, jest Ford Mondeo i Skoda Scala – w kategorii 2, 3 lata i Volkswagen Sharan i BMW serii 5 – w kategorii 4, 5 lat. Tak, Tesla pobiła nawet legendarnego z powodu swojej usterkowości Sharana.

Tesla nie powalczyła o laur "zwycięzcy" z Dacią tylko dlatego, że Model 3 jest stosunkowo młodym autem. Boom na ten pojazd zaczął się w Europie dość późno. W starszych rocznikach nie ma zatem zbyt wielu przedstawicieli.

Najmniej awaryjne auta? To zdecydowanie... spalinowce

Tesli trzeba oddać tylko jedno. Wśród samochodów starszych niż 5-letnie zestawienia zostały dosłownie zdominowane przez Grupę Renault. Na najgorsze trójki składają się same Dacie i Renault. Dla przykładu w przypadku 12-letniego Twingo, aż 41,5 proc. pojazdów miało wykryte poważne usterki. Poza tym na liście w oczy rzuca się jeszcze jedna prawidłowość. Najmniej awaryjnymi samochodami zawsze są auta o napędzie spalinowym. Na czele listy nie ma żadnego elektryka czy nawet hybrydy.

W zestawieniu TUV 2025 królują takie modele, jak Volkswagen Golf SportsVan i T-roc, Honda Jazz, Porsche 911, Mazda CX-3 i 2, Mitsubishi ASX oraz Mercedesy klasy A i B. A na koniec jeszcze jedna kwestia. Ile pojazdów między 2023 a 2024 r. nie przeszło przeglądu TUV? Odsetek wynosi 20,7 proc. Co piąty pojazd wyjeżdżał z warsztatu bez pieczątki od diagnosty.

Najbardziej awaryjne modele 2- i 3-letnie według TUV

Tesla Model 3 (14,2 proc. poważnych usterek)

Ford Mondeo (13,2 proc. poważnych usterek)

Skoda Scala (11,8 proc. poważnych usterek)

Najbardziej awaryjne modele 4- i 5-letnie według TUV

Tesla Model 3 (19,7 proc. poważnych usterek)

VW Sharan (17,7 proc. poważnych usterek)

BMW serii 5/serii 6 (17,7 proc. poważnych usterek)

Najbardziej awaryjne modele 6- i 7-letnie według TUV

Dacia Dokker (26,5 proc. poważnych usterek)

Dacia Duster (24,3 proc. poważnych usterek)

BMW serii 5/serii 6 (23,6 proc. poważnych usterek)

Najbardziej awaryjne modele 8- i 9-letnie według TUV

Dacia Dokker (30,9 proc. poważnych usterek)

Dacia Duster (29,7 proc. poważnych usterek)

Dacia Sandero (28,6 proc. poważnych usterek)

Najbardziej awaryjne modele 10- i 11-letnie według TUV

Dacia Logan (39,6 proc. poważnych usterek)

Dacia Duster (34,1 proc. poważnych usterek)

Renault Twingo (33 proc. poważnych usterek)

Najbardziej awaryjne modele 12- i 13-letnie według TUV