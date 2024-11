Grzybek wraca w pełnej krasie. Wkrótce otwarcie rozbudowanej trasy DK46

Mieszcząca się w woj. opolskim droga krajowa DK46 pomiędzy Nysą i Pakosławicami to istotna dla regionu trasa. Jakiś czas temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję o jej rozbudowie. Co ucieszy wielu kierowców prace na odcinku zmierzają już do finiszu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Rozbudowana DK46. Trasa przyniesie ulgę kierowcom

Rozbudowa drogi do dwóch jezdni oznacza zdecydowaną poprawę płynności i przepustowości ruchu, który na tym odcinku był zazwyczaj wzmożony. Po oddaniu trasy do użytku kierowcy będą korzystali z dwóch pasów ruchu w każdym kierunku, a przebudowane skrzyżowania wyeliminują niebezpieczne miejsca, w których dochodziło do zdarzeń drogowych.

Co więcej, wybudowane zostały także mosty na rzekach Cielnica oraz Korzkiew (wraz z rozbiórką istniejących obiektów), a także rozbudowano cztery skrzyżowania w Hanuszowie, Strobicach i Pakosławicach, w tym wybudowano rondo na skrzyżowaniu DK46 z DW401 (przy tzw. grzybku). Zadanie zakładało także budowę oraz przebudowę chodników. Powstaną także zatoki autobusowe oraz dodatkowe jezdnie obsługujące przyległe tereny. Rozbudowany odcinek będzie wyposażony w nowe oświetlenie drogowe oraz sygnalizację świetlną na trzech skrzyżowaniach.

Charakterystyczny grzybek powraca

Jak informują drogowcy, lubiany i wypatrywany przez kierowców grzybek zlokalizowany w ciągu trasy w okolicy Pakosławic wraca w pełnej krasie. Dla wielu osób podróżujących tym odcinkiem ma historyczny i sentymentalny charakter. Jest również ważnym elementem krajobrazu dla samej gminy i lokalnej społeczności.

Grzybek przeszedł pełną renowację i już teraz zdobi eksponowane miejsce na jezdni zbiorczej przy DK46. "Znajduje się w miejscu zapewniającym dogodny dostęp z istniejącej drogi gminnej do Pakosławic w obrębie ronda na skrzyżowaniu DK46 z DW401, spełniając wszelkie wymogi bezpieczeństwa ruchu drogowego" - informują drogowcy.

Fot. GDDKiA

DK46 gotowa już w tym roku

Aktualnie kierowcy podróżujący trasą od Nysy do Opola poruszają się całym odcinkiem DK46 po dwóch jezdniach, na których mają do dyspozycji po jednym pasie. Nadal nie funkcjonuje na tym odcinku sygnalizacja świetlna, która zostanie uruchomiona po oddaniu wszystkich pasów do ruchu. Aktualnie prowadzone są prace porządkowe, a ocenę realizacji inwestycji rozpoczęła komisja odbiorowa. "Na początku grudnia br. wprowadzimy stałą organizację ruchu. Będzie to oznaczało otwarcie wszystkich pasów ruchu na obu jezdniach" - dodaje GDDKiA. Wykonawcą robót jest firma Budimex. Finał prac o wartości 147,3 mln zł zaplanowano jeszcze w tym roku.