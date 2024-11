Centralny Port Komunikacyjny to olbrzymia inwestycja. W jej ramach powstanie nie tylko lotnisko, którego otwarcie planowane jest na 2032 rok, ale także m.in. infrastruktura kolejowa. Jak się okazuje, prawdopodobnie będą się na nią składały nowe linie Kolei Dużych Prędkości (KDP). Wstępnie planowane są połączenia z Warszawy, Łodzi Poznania i Wrocławia. Na pierwszy ogień do realizacji pójdzie odcinek łączący stolicę z Łodzią w ciągu którego ulokowany będzie CPK (oddalone na zachód od Warszawy gminy Baranów, Teresin i Wiskitki), a następnie połączenie do Poznania. Zainteresowanych ich stworzeniem nie brakuje. Niedawno chęć taką wyraziło Siemens Mobility.

Siemens gotowy budować polską Kolej Dużych Prędkości

O ambicjach firmy opowiedział w rozmowie z wnp.pl. sam prezes polskiego oddziału Siemens Mobility Tomasz Prejs. "Jesteśmy w stanie przygotować kompletny projekt linii kolejowego komponentu CPK w zakresie systemów sterowania, zasilania i zarządzania ruchem pasażerskim. Chcemy również aktywnie współpracować w tym projekcie z innymi polskimi dostawcami, producentami, aby stymulować transfer nowych technologii do kraju" - stwierdził Prejs.

Pociągi kursujące do CPK pojadą nawet 300 km/h?

Argumentem za wyborem firmy na potencjalnego wykonawcę nowych połączeń ma być oferta pociągów, jakie Siemens ma w swoim portfolio. Szef Siemens Mobility wymienia zwłaszcza jedną platformę - Velaro. "Najnowszą jej odsłonę, czyli pociąg zbudowanych w ramach kontraktu dla Egiptu, Siemens zaprezentował podczas wrześniowych targów InnoTrans w Berlinie. Pociąg ten ma rozwijać maksymalną prędkość 230-250 km/godz., bo tylko na taką może pozwolić sobie w pustynnych warunkach egipska kolej" - wyjaśnił w rozmowie z wnp.pl Prejs. W przypadku Polski, po stworzeniu odpowiedniej infrastruktury, pociągi te mogłyby kursować z prędkością przekraczającą 300 km/h.