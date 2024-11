Wiózł na lawecie Porsche 911 Turbo S. Nie dotarł do celu

Funkcjonariusze z sekcji ruchu drogowego słupskiej komendy dostrzegli 1 listopada nieoczekiwany obrazek. Zdezelowany Mercedes w wersji laweta wiózł drogo wyglądające Porsche 911. Sytuacja miała miejsce na drodze krajowej nr 6.

Stary Mercedes i nowe Porsche na lawecie. To było podejrzane

Policjanci we Wszystkich Świętych skupiali się przede wszystkim na bezpieczeństwie podróżujących na groby zmarłych. Mimo wszystko zdecydowali się zatrzymać lawetę do kontroli drogowej. I ruch ten okazał się strzałem w dziesiątkę. Porsche było bowiem kradzione – widniało w europejskiej bazie aut poszukiwanych. Coupe zniknęło z jednej z berlińskich ulic dokładnie dwa dni wcześniej.

Jak czytamy w komunikacie pomorskiej policji, "po zatrzymaniu do kontroli funkcjonariusze sprawdzili nie tylko stan lawety, ale również wspomniane Porsche. Nerwowe zachowanie kontrolowanego 25-latka tylko potwierdziło podejrzenia mundurowych, że coś tu nie gra."

Czarne Porsche 911 Turbo S to prawdziwy "smakołyk" motoryzacyjny. Trzeba to obiektywnie przyznać. W tej wersji pojazd nie tylko świetnie wygląda, ale ma także 650 koni mocy i przyspiesza do 100 km/h w zaledwie 2,7 sek. Cennik tego auta startuje od niespełna miliona złotych. Z dodatkami spokojnie możemy mówić o kwocie na poziomie półtora miliona.

Porsche okazało się kradzione. Kierowca lawety z zarzutami

Niemiecki właściciel Porsche może mówić o szczęściu. Niedługo odzyska swój pojazd. Ten nie został przez złodziei zniszczony czy zdekompletowany. O mniejszym szczęściu może natomiast mówić kierowca lawety. Bo ten będzie miał teraz naprawdę poważne problemy.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut paserstwa, czyli pomocy w ukryciu skradzionego pojazdu, będącego jednocześnie mieniem znacznej wartości. Sąd wobec 25-latka zastosował tymczasowe aresztowanie na okres miesiąca – można przeczytać w oficjalnym komunikacie Policji Pomorskiej.