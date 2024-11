Oleje samochodowe potrafią zostawić na podjeździe trudne do usunięcia, nieestetyczne plamy. Na szczęście istnieje kilka prostych sposobów, by skutecznie się ich pozbyć. Jednym z nich podzielił się ze mną mechanik. Okazuje się, że wystarczy jedynie użycie domowych środków, takich jak płyn do mycia naczyń czy soda oczyszczona. Co ważne, pamiętaj, aby podjazdy na pochyłościach czyścić, zaczynając od góry. Dzięki temu unikniesz spływania brudnej wody na już wyczyszczone miejsca.

Jak usunąć plamy z oleju silnikowego? Zrobisz to z pomocą prostych produktów

Na podjeździe z czasem pojawiają się tłuste plamy z oleju silnikowego, które mogą zaburzyć estetykę otoczenia domu. Regularne czyszczenie kostki brukowej pomaga zachować jej piękny wygląd. Bez względu na to, czy plamy są świeże, czy uporczywe, soda oczyszczona może okazać się skutecznym rozwiązaniem. Dzięki swoim właściwościom rozpuszczającym doskonale usuwa zabrudzenia z oleju i smaru. Dodatkowo soda wsypana w szczeliny skutecznie zapobiega rozrostowi chwastów i mchu.

Wystarczy nanieść roztwór sody na plamę. Szorować zabrudzone miejsce szczotką. Po kilku minutach spłukać zimną wodą.

OSTRZEŻENIE! Pamiętaj, że olej jest łatwopalny. Bądź ostrożny w czyszczeniu wycieków i bezpiecznie pozbądź się wszelkich materiałów, które miały kontakt z olejem.

Domowe sposoby na czyszczenie kostki brukowej z plan z oleju. Wystarczy spienić i spłukać

Kolejnym bohaterem w walce z zabrudzoną tłustymi plamami kostką brukową lub asfaltem jest płyn do mycia naczyń. W końcu został stworzony do walki z tłuszczem, więc świetnie sprawdzi się również przy usuwaniu plam oleju z podjazdu.