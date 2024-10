Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny powstał w 1990 roku. To instytucja, której celem jest wypłata odszkodowań i świadczeń osobom biorącym udział w zdarzeniu drogowym, gdy sprawca nie miał ważnego ubezpieczenia OC. A takich osób, jak się okazuje, jest całkiem sporo.

Dlaczego Polacy nie wykupują OC? Raport UFG wskazuje dwa powody

Według danych z raportu UFG w 2023 roku aż 348795 właścicieli pojazdów nie miało ważnego ubezpieczenia OC. - Oto bowiem chęć "zaoszczędzenia" na polisie OC pojazdu, a dzisiaj to koszt ok. 600-700 zł, skutkuje tym, że za szkody wyrządzone bez ważnego OC trzeba z własnej kieszeni zapłacić tysiące, dziesiątki, setki tysięcy czy miliony złotych - powiedział Damian Ziąber z UFG, którego zacytowała "Interia".

Kara za brak OC Kara za brak OC, Fot. johan10 / iStock

UFG wskazuje w raporcie kilka przyczyn niewykupienia przez właścicieli ubezpieczenia. Jedną z najpopularniejszych jest nieużytkowanie pojazdu. Panuje błędne przekonanie, że jeśli samochód stoi i nikt nim nie jeździ, nie musi być ubezpieczony. To błąd, bo każdy pojazd musi mieć zachowaną ciągłość OC. Inną przyczyną jest nieprzedłużanie umowy z ubezpieczycielem po zakupie auta. Kiedy właściciel ma wykupione ubezpieczenie na raty, sprzeda samochód i nie zapłaci kolejnej zaległości, bo wypowiada umowę, nowy nabywca musi wykupić nowy pakiet. I jak się okazuje, często tego nie robi.

Chciał zaoszczędzić 600 zł. Teraz ma do zapłaty prawie 2,3 mln zł

Regres to sytuacja, kiedy UFG wypłaca środki kierowcy, który został poszkodowany przez właściciela pojazdu bez wykupionego OC. UFG płaci poszkodowanemu, a następnie występuje o zwrot kosztów do sprawcy. Na koniec 2023 roku było aż 17839 takich spraw. Rekordzista ma do dodania ponad 2,25 mln zł.

