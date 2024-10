Aktualnie maksymalny okres ważności prawa jazdy wynosi 15 lat. Dotyczy to osób bez problemów zdrowotnych, takich jak np. wada wzroku. Jeśli jednak ktoś je ma, dokument może zostać wydany na krótszy czas, np. na rok, 5 lub 10 lat. W ich przypadku tym bardziej istotne jest regularne sprawdzanie daty ważności prawa jazdy, szczególnie teraz, gdy nie ma obowiązku posiadania go przy sobie w trakcie jazdy.

Kto musi wymienić prawo jazdy w 2024 roku? Przepisy mówią jasno

W latach 2028-2033 wszyscy kierowcy posiadający prawo jazdy bez określonego terminu ważności będą musieli wymienić prawo jazdy. Obowiązek ten dotyczy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T, które wydawano przed 18 stycznia 2013 roku. Wprowadzone przepisy nakładają konieczność wymiany tych dokumentów. Zgodnie z art. 124 ustawy, "prawa jazdy wydane przed 18 stycznia 2013 roku podlegają wymianie w okresie od 19 stycznia 2028 do 18 stycznia 2033 roku". Jeśli w twoim dokumencie brakuje daty ważności, oznacza to, że musisz go wymienić. Nowe prawo jazdy będzie już miało określony termin, którego trzeba przestrzegać. Jazda bez ważnych uprawnień lub prawa jazdy grozi mandatem w wysokości minimum 1500 zł.

Które roczniki muszą wymienić bezterminowe prawo jazdy? Zapytaliśmy czytelników o ich zdanie

W artykule "Kierowco, bierz stówkę i szykuj się na wizytę w urzędzie. Zapomnisz? Policja wlepi mandat 1500 zł", który znajdziesz TUTAJ, zapytaliśmy czytelników zdanie na temat obowiązku wymiany dokumentu prawa jazdy przez kierowców. Na pytanie "co sądzisz o konieczności wymiany prawa jazdy?" odpowiedzi udzieliło 4973 osób (stan na dzień 9.10.2024 r.).

Większość okazała się być zgodna i 93 proc. osób (4568) wybrało odpowiedź "Absurd. To tylko robienie niepotrzebnego zamieszania". 7 proc. (372 odpowiedzi) opowiedziało się za odpowiedzią "Dobry krok. Wszyscy powinni mieć terminowe dokumenty". Zaledwie 3 proc. osób wybrało ostatni wariant.

