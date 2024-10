Chiny coraz bardziej martwią się o potencjalne konsekwencje unijnych karnych ceł na ich samochody elektryczne. By uniknąć ich wprowadzenia, Pekin i Bruksela muszą wypracować odpowiedni kompromis. A czasu na to pozostało niewiele - graniczną datą jest 31 października. Jeżeli do tego dnia nie uda się znaleźć zadowalającego obie strony rozwiązania, elektryki wyprodukowane w Chinach zostaną objęte dodatkowymi opłatami celnymi. Wszystko w związku ze śledztwem Komisji Europejskiej, które ujawniło, że producenci z ChRL byli dotowani przez władze w Pekinie, czym naruszono zasady uczciwej konkurencji.

Chiny, które chcą uniknąć strat, sięgają po coraz to bardziej wymyślne rozwiązania. Jednym z niedawnych pomysłów rządu w Pekinie było wprowadzenie minimalnej ceny dla sprzedawanych w Europie chińskich elektryków. Mowa o kwocie 30 tys. euro, co daje ok. 130 tys. złotych. Odpowiedź Komisji była jasna.

Chiny proponują wprowadzenie ceny minimalnej na elektryki. Unia przeciwna

Jak informuje Reuters, Komisja Europejska odrzuciła ofertę Chin. Dlaczego? Akurat informatorzy agencji zaznajomieni ze sprawą nie przekazują dokładnych powodów takiej decyzji. Nietrudno się jednak domyśleć, że propozycja Chin nie jest jakkolwiek satysfakcjonująca. Rzecz jasna dla Pekinu wprowadzenie minimalnej ceny w wysokości 30 tys. euro byłoby zdecydowanie lepszym i opłacalniejszym rozwiązaniem niż płacenie wysokich ceł.

Chiny zyskałyby na wprowadzeniu ceny minimalnej

Jeżeli przeanalizujemy cenniki w Europie i w Chinach, dojdziemy do wniosku, że producenci z Państwa Środka dosłownie zbijają kokosy na oferowaniu swoich pojazdów na zachodnich rynkach. Z danych JATO Dynamics wynika, że w 2023 roku chińskie auta były wycenione o połowę drożej na Starym Kontynencie i w USA niż w swojej ojczyźnie. Średnia cena auta elektrycznego w ChRL wyniosła w zeszłym roku ok. 32 tys. euro, czyli ok. 140 tys. zł (wliczając w to takie modele jak m.in. BYD Seagull, który na swoim krajowym rynku oferowany jest w cenie zaledwie ok. 40 tys. zł.). Tak atrakcyjne cennik to efekt nie tylko rządowych dotacji, lecz także optymalizacji kosztów produkcji i dostępu do tanich materiałów i baterii krajowych producentów.

W przypadku Europy uśredniona cena elektrycznego pojazdu w 2023 roku wyniosła ok. 66 tys. euro (ponad 280 tys. zł). Warto dodać, że na naszym rynku nadal brakuje elektryków, które byłyby przystępne cenowo, a więc wycenionych poniżej granicy 100 tys. zł. Na ten moment do tego grona zaliczyć można jedynie Dacię Spring (cena od 76 900 zł), która i tak produkowana jest w Chinach, a więc podrożałaby po wprowadzeniu ceł. Tak czy inaczej, nadal nieliczna europejska klientela zainteresowana elektrykami wybiera samochody droższe i lepiej wyposażone.

Stąd też wniosek, że wprowadzenie cen powyżej 30 tys. euro byłoby dla Chin niesamowitą ulgą i też gwarancją dalszej ekspansji. Nadal mogłyby zarabiać olbrzymie pieniądze na kosmicznie wysokich marżach, a przy okazji ugruntowałaby swoją pozycję na rynku, a także umocniły swój wizerunek i rozpoznawalność.

Na ten moment nic nie wskazuje jednak, by Unia planowała zrobić krok w tym w kwestii karnych ceł. W niektórych przypadkach wyniosą one 35,3 proc. (dotyczy to producentów, którzy nie współpracowali z Komisją podczas śledztwa). Warto zaznaczyć, że będą one doliczone do aktualnej 10 proc. stawki celnej. Nowe opłaty będą pobierane od chińskich przedsiębiorstw przez najbliższe pięć lat - oczywiście jeżeli do 31 października nie zostanie opracowany odpowiedni kompromis.