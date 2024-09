Kierowca Volkswagena Touarega dostał mandat za... tachograf

Tachografy kojarzą się z ciężarówkami i autobusami. Czasami są jednak niezbędne także w... autach osobowych. Dobry przykład dotyczy największego SUV-a ze stajni Volkswagena. Są przypadki, w których Touareg z przyczepą użytkowany w ramach celów zarobkowych musi posiadać urządzenie rejestrujące czas pracy kierowcy. Powiem więcej, musi ono być używane w trybie rejestrowania.

Volkswagen tachograf miał. Ten nie rejestrował czasu pracy

Historia tego materiału zaczyna się tak naprawdę w Wielkiej Brytanii. Policja z angielskiego hrabstwa Wiltshire zwróciła uwagę na srebrnego Touarega, który ciągnie przyczepę. Na przyczepie znajdowało się Audi Q3. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Ustalili, że Q3 jest przewożone w celach zarobkowych. Co więcej, Touareg jest wyposażony w tachograf. Na pierwszy rzut oka przepisy zostały spełnione. No może z małą gwiazdką. Bo tachograf w Volkswagenie był, ale nie rejestrował czasu pracy kierowcy.

Nie wiemy do końca, jaki był finał tej historii. Brytyjska policja nie informuje o wysokości mandatu. Donosi jedynie o tym, że kierowca został odesłany na pauzę do hotelu. Powód? W przypadku braku rejestrowania czasu pracy kierowcy to standardowa procedura. A skoro Touareg nie posiada przedziału sypialnianego, kierujący musiał pojawić się u drzwi motelu.

Czemu Volkswagen Touareg musi mieć tachograf?

Volkswagen Touareg jest modele chętnie wybieranym przez osoby przewożące samochody na sprzedaż lawetami. Nie chodzi jednak o to, że niemiecki SUV jest komfortowy czy przestronny. Decydujący jest fakt, że bez problemu może ciągnąć przyczepę, której DMC sięga 3,5 tony. Idealnie dla jednego samochodu. O ile transport taki byłby prywatny, kierowca tachografem nie musi zaprzątać sobie głowy. Gdy jest związany z działalnością zarobkową (kierowca jest np. handlarzem), urządzenie rejestrujące jest wymagane. Kierujący musi posiadać też kartę, na której będzie rejestrować czas "pracy" za kierownicą.

Gdzie w Volkswagenie Touaregu można zamontować tachograf? Zbyt wielu miejsc, pasujących do tego urządzenia, luksusowy SUV w kabinie pasażerskiej nie ma. Aby schować rejestrator, najlepiej zlokalizować go jednak w schowku na rękawiczki.