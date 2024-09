Prowadzenie samochodu w okularach jest oczywiste dla wielu osób, zwłaszcza jeśli nosimy je na co dzień i zdajemy sobie sprawę, że bez nich niektóre detale na drodze mogłyby nam umknąć. Jeśli nie będziemy przestrzegać tej zasady, możemy dostać mandat, ale to nie wszystko. Jest sytuacja, w której mimo okularów i tak go dostaniesz. Okazuje się, że znaczenie ma zaledwie jeden szczegół, na który mogliśmy nawet nie zwrócić wcześniej uwagi.

Czy muszę nosić okulary podczas prowadzenia pojazdu? Grozi ci taki mandat, więc lepiej uważaj

Prowadzenie samochodu bez szkieł kontaktowych lub okularów korekcyjnych, jeśli jesteśmy zobowiązani do ich noszenia, grozi sporym mandatem. Wszystko dlatego, że władze potraktują to jako jazdę bez uprawnień, co oznacza, że dostaniemy nie tylko mandat. Będzie nam groził areszt, grzywna powyżej 1500 zł, a nawet ograniczenie wolności. Kwestie te są regulowane przez Kodeks wykroczeń, a dokładnie art. 94.

Czy w prawie jazdy jest informacja o okularach? Kody mają ogromne znaczenie, więc lepiej je sprawdź

Każdy kierowca powinien zwrócić szczególną uwagę na kody, które widnieją w ich prawie jazdy. Co konkretnie oznaczają?

01.01 – okulary,

01.02 – soczewki kontaktowe,

01.03 – okulary ochronne,

01.04 – szkła przyciemniane,

01.05 – przepaska na oko,

01.06 – możliwość wyboru między okularami a soczewkami.

Jaki mandat za brak jazdy w okularach?

Jeśli w prawie jazdy masz kod 01.01, musisz nosić okulary, a noszenie soczewek może zostać ukarane mandatem w wysokości 500 zł. Jeśli masz kod 01.02, musisz nosić soczewki i możesz zostać ukarany za okulary. Jeśli zaś masz kod 01.06, masz dowolny wybór - albo soczewki, albo okulary. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.