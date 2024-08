Te auta wybierają Europejczycy. Miejski hatchback na pierwszym miejscu. To nie Toyota

Jak wynika z raportu Dataforce, Dacia Sandero pozostaje niekwestionowanym królem europejskiego rynku. Od początku roku zarejestrowano łącznie 168 133 sztuki (wzrost o 18,5 proc. względem analogicznego okresu w 2023 roku). Na drugim miejscu znalazł się Volkswagen Golf. Rejestry zasiliło 139 958 egzemplarzy. Ostatnie miejsce podium zajął VW T-Roc (131 364 szt.). Tuż za nim uplasowały się Renault Clio z wynikiem 129 428 szt. oraz Peugeot 208 (119 738 szt.).

REKLAMA

Zobacz wideo

Sprzedaż samochodów w Lipcu. Sandero wyprzedziło T-Roca

W samym tylko lipcu Sandero trafiło w ręce klientów w liczbie 22 398 sztuk, co stanowi wzrost o 34 proc. w porównaniu do lipca 2023 roku (wówczas 16 940 szt.). Sprzedaż drugiego w zestawieniu Volkswagen T-Roca wyniosła 19 254 szt. W ubiegłym roku to on dominował nad rumuńskim hatchbackiem, wyprzedzając go o 1709 sprzedanych egzemplarzy (łącznie 18 649 szt). Trzecie miejsce lipcowego rankingu sprzedaży zajęła Toyota Yaris Cross z wynikiem 17 325 szt. Warto podkreślić, że jeszcze rok temu miejski crossover zajął dopiero 16. lokatę (wzrost sprzedaży o 45. proc.). Tuż za nią uplasował się większy krewniak Sandero - Duster. Klienci nabyli 15 884 szt. pojazdu (wzrost o 29 proc., względem lipca ubiegłego roku) Pierwszą piątkę zamyka Kia Sportage (15 531 szt.; wzrost sprzedaży o 15 proc.). Dalsze miejsca zajęły:

6. Toyota Yaris (15 237 szt.),

7. Renault Clio (15 157 szt.),

8. Hyundai Tucson (14 391 szt.),

9. Opel Corsa (13 938 szt.),

10. Volkswagen Golf (13 924 szt.)

Sprzedaż hybryd plug-in. Volvo w górę, Ford w dół

W rankingu hybryd plug-in pierwsze miejsce zajęło Volvo XC60. Względem lipca ubiegłego roku model zaliczył wzrost sprzedaży na poziomie 26 proc., trafiając do klientów w liczbie 4364 egzemplarzy. Tuż za nią uplasował się Ford Kuga z wynikiem 4217 szt. Niewiele brakowało, by model przegonił lidera. Niestety 16 proc. spadek sprzedaży pokrzyżował plany. Ostatnie miejsce podium przypadło BMW X1 - nabyto łącznie 3243 szt., co stanowi aż 50 proc. wzrost względem wyniku z ubiegłego roku. Pozostałe miejsca zajęły:

4. Cupra Formentor (2773 szt.; +20 proc.),

5. Mercedes GLC (2504 szt.; +7 proc.),

6. BMW X5 (2015 szt.; +21 proc.),

7. Kia Niro (1906 szt.; +187 proc.),

8. Volvo XC90 (1859 szt.; +33 proc.),

9. Toyota C-HR (1780 szt., nowy model)

10. BMW serii 3 (1751 szt.; -16 proc.).

Ranking sprzedaży elektryków. Mimo spadków Tesla nadal na topie

Co się tyczy elektryków, na pierwszy miejscu sprzedażowego rankingu pozostaje Tesla Model Y. Mimo spadku sprzedaży na poziomie 16 proc. obroniła pozycję lidera z wynikiem 9544 szt. Drugie miejsce zajęło Volvo EX30 z wynikiem 6573 szt. Na najniższym miejscu podium uplasował się Volkswagen ID.4 (5295 szt.). Tuż za nim z wynikiem 4694 szt. znalazła się Tesla Model 3, który tak jak większy krewniak również zaliczyła spadek sprzedaży (-16 proc. względem lipca ubiegłego roku). Pozostałe miejsca przypadły: