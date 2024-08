Szokująca cena za dwa używane reflektory do samochodu Bugatti. Zapłacisz za nie tyle, ile za nowe Porsche

Małoseryjna produkcja ma swoją cenę. Możesz cieszyć się z jazdy samochodem wyprodukowanym w relatywnie niewielkiej liczbie egzemplarzy. Tak jest choćby w przypadku wyjątkowego Bugatti Chiron. W ciągu ośmiu lat wyprodukowano tylko (lub aż) pięćset egzemplarzy. Na ostatnim Chiron L’Ultime umieszczono nawet nazwę polskiego miasta. Wprawne oko mogło dostrzec wśród licznych nazw także napis Katowice. Tak producent uhonorował autoryzowanego dealera w naszym kraju.

REKLAMA

Bugatti Chiron Bugatti

Zobacz wideo Pierwsze elektryczne AMG w historii, sprawdziliśmy, czy jest czym jechać [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Okazuje się, że polski wątek Bugatti to nie tylko lokalizacja dealera. O Bugatti i Polsce piszą w sierpniu 2024 r. motoryzacyjne media z całego świata (nie tylko w Europie, ale nawet w Ameryce Południowej). I to z dość zaskakującego powodu (sezon ogórkowy trwa w najlepsze). Oto bowiem poznański sprzedawca części samochodowych wystawił jakże nietypową ofertę. W niemieckim serwisie eBay oraz polskim Otomoto pojawiło się ogłoszenie „Bugatti Chiron Full Led MATRIX Carbon 1 Of 500 Super Sport 300+ Pur Sport" o sprzedaży dwóch kompletnych przednich reflektorów LED. Sprzedawca wystawił je jako używane, gdyż moduły pochodzą z demontażu samochodu. O jego historię zapytaliśmy sprzedawcę, z którym jesteśmy w kontakcie. Materiał będzie zatem aktualizowany.

Bugatti Chiron L'Ultime fot. Bugatti

Dwie używki w cenie 911 lub Panamery

Ile kosztują używane reflektory w idealnym stanie? Poznański sprzedawca wycenił zestaw na Otomoto na 420 tys. zł. W przypadku niemieckiego eBay cena to 147 tys. euro. A to ponad 630 tys. zł. W tej cenie można mieć już nowe Porsche. I jest w czym wybierać. Starczy na mocne hybrydowe Porsche Panamera 4S E-Hybrid, dużego SUVa Cayenne S Coupe albo nawet na 911 Carrera (trzeba nieco dopłacić). Łatwo o wniosek, że koszt drobnej szkody parkingowej czy kolizji w korku będzie astronomiczny w przypadku takich małoseryjnych bardzo drogich aut jak Chiron.

Jedno nie ulega wątpliwości. Bugatti Chiron to imponujące dzieło współczesnej techniki motoryzacyjnej. Samochód zaprojektowano z myślą o bardzo wyśrubowanych osiągach. W końcu napędza go ośmiocylindrowy benzynowy motor W16 o mocy ponad 1570 KM. Do tego napęd na wszystkie koła i ośmiostopniowy automat. Osiągi? Prędkość maksymalna to w przypadku wersji Super Sport 300+ aż 490 km/h.