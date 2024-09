Są w samochodzie takie elementy, które mamy praktycznie od zawsze, a których znaczenia nie do końca jesteśmy świadomi. Tak jest właśnie z pewnym niepozornym pokrętłem, które znajduje się praktycznie w każdym modelu auta. Do czego służy? Czy jest w ogóle potrzebne? Sprawdź, a możliwe, że znacznie ci pomoże kolejnym razem.

Jak ustawić pokrętło świateł w samochodzie? Warto zrobić to w ten sposób

Regulowanie świateł reflektorów ma na celu przede wszystkim dostosowanie go tak, by nie oświetlało kierowców z naprzeciwka, co mogłoby być przyczyną wypadków. Nocą zasięg świateł mijania może być mocno ograniczony, a gdy wynosi nie więcej niż 20 metrów, o wypadek tak naprawdę nietrudno. Co dokładnie należy zrobić?

Choć diagności podczas badań technicznych sprawdzają ustawienie świateł, sam również masz na nie wpływ. Wszystko dzięki niepozornemu pokrętle, które możesz znaleźć przy włączniku świateł. Zazwyczaj znajdziesz tam cztery stopnie regulacji, które możesz dostosować do danej sytuacji.

Zero - gdy jedziesz sam lub z pasażerem na przednim siedzeniu;

Jeden - pusty bagażnik, a w samochodzie jest 4-5 osób;

Dwa - obciążony bagażnik i komplet pasażerów w samochodzie;

Trzy - pełny bagażnik, ale pasażerów brak.

Należy jednak mieć na uwadze, że nowsze modele samochodów mają automatyczną regulację świateł i nie znajdziesz w nich pokrętła.

Co grozi za źle ustawione światła? Możesz dostać mandat

Żeby dostać mandat za źle ustawione światła, musiałyby być one mocno rozregulowane. W takim przypadku mandat wynosi 500 zł, jednak to nie wszystko. Może się też zdarzyć, że władze postanowią zabrać dowód rejestracyjny. Ustawienie świateł jest więc bardzo ważne i służy bezpieczeństwu wszystkich uczestników ruchu. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.