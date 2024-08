W trosce o samochód, który ma nam służyć przez lata, chcielibyśmy zapewniać mu to, co najlepsze i co nie przyczyni się do zniszczeń. Podczas tankowania paliwa nie każdy zastanawia się, czy wszędzie jest takie samo. Okazuje się, że nie. Z czego to wynika i na co zwrócić uwagę?

REKLAMA

Zobacz wideo Tylko paliwo dla ochrony posła (!) Macierewicza kosztowało ćwierć miliona!

Czy paliwo jest wszędzie takie samo? Mało kto się nad tym zastanawia, a prawda może zaskoczyć

Mało kto zdaje sobie sprawę, że paliwo podlega wielu normom i regulacjom w zależności od miejsca, w którym jest sprzedawane. Podstawowe składniki paliwa są podobne, jednak nie wszystkie, dlatego nie można stwierdzić, że płyn jest wszędzie taki sam.

Niektóre koncerny decydują się nawet na "ulepszacze" w postaci dodatków, które mają wpłynąć na czystość czy ekonomię spalania lub działać na korzyść silnika. Oprócz tego należy mieć na uwadze, że podczas transportu paliwa mogą być źle przechowywane bądź w jakiś sposób zostać zanieczyszczone, przez co ich jakość spadnie.

Czy stacje paliw oszukują klientów? To nie do końca prawda Czy stacje paliw oszukują klientów? To nie do końca prawda, Fot. Anna Lewańska / Agencja Wyborcza.pl

Jak sprawdzić jakość paliwa na stacji? Sposób jest prosty

Okazuje się, że możesz w prosty sposób upewnić się, czy dane miejsce jest bezpieczne do tankowania. O co chodzi? Jak podaje "Rzeczpospolita", inspektorzy Inspekcji Handlowej poddają kontroli praktycznie wszystkie rodzaje paliw. Wszystko ze względu na ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Dzięki badaniom próbek utworzono mapę stacji benzynowych, którą można znaleźć na stronie uokik.gov.pl. Gdy wpiszesz województwo, miasto i rodzaj interesującego cię płynu, dowiesz się, czy stacja została już sprawdzona i, czy paliwa spełniały odpowiednie normy. Symbol D oznacza, że tak, podczas gdy inne świadczą o tym, że sprawdzane paliwo nie było zgodne z przepisami. W razie wątpliwości co do oznaczeń możesz posiłkować się legendą, którą znajdziesz pod mapą. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.