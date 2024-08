Przy polskich drogach możemy zobaczyć wiele pięknych lasów, które, choć zachwycają oko, mogą się też okazać niebezpieczne. Wszystko ze względu na dziką zwierzynę, która może niepostrzeżenie wyskoczyć nam przez maskę samochodu. Co zrobić, gdy potrąci się zwierzę?

Gdzie dzwonić w sprawie potrąconego zwierzęcia? Jak zachować się w tej sytuacji?

Według policyjnych statystyk w 2023 r. doszło do ponad 260 wypadków z udziałem dzikich zwierząt i obiektów na drodze. Zginęło 7 osób i 299 zostało rannych. Co zrobić w sytuacji, gdy przed maskę wybiegnie nam zwierzę i je potrącimy?

Przede wszystkim zwróć szczególną uwagę na swoje własne bezpieczeństwo. Nie próbuj łapać zwierzęcia, bo jest dzikie i może zrobić ci krzywdę. Miej na uwadze, że jest w bólu, dlatego nie da się przewidzieć jego zachowania. Oprócz tego może przenosić pasożyty. - Nawet mała sarna może nieźle pokopać - powiedział leśniczy Zdobysław Czarnowski z Nadleśnictwa Kościerzyna w rozmowie z "Radio Gdańsk".

Zwierzę na drodze, zdjęcie ilustracyjne

Czy za potrącenie zwierzęcia jest mandat? Proste kroki, by zadbać o bezpieczeństwo

Jeśli dojdzie do kolizji z dzikim zwierzęciem na drodze, w pierwszej kolejności upewnij się, że nic nie stało się ani tobie, ani reszcie podróżujących z tobą pasażerów. Włącz światła awaryjne, zabezpiecz miejsce, ustaw trójkąt. Następnie zadzwoń na policję i poinformuj funkcjonariuszy o zdarzeniu. Poczekaj na przybycie pomocy, a następnie stosuj się do udzielonych wskazówek i poleceń. Samo potrącenie zwierzęcia nie grozi mandatem, jednak ucieczka z miejsca zdarzenia już tak. Działanie obarczone jest ryzykiem otrzymania grzywny do 5 tys. zł, a nawet karą pozbawienia wolności. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.