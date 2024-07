Wisłostrada zniknie z mapy Warszawy? Odważny projekt autorki rowerowego mostu na Wiśle

W warszawskim pawilonie architektury Zodiak w pasażu Wiecha można oglądać wystawę "Plany na przyszłość 2024". Znani architekci prezentują tam pomysły na zmianę wyglądu Warszawy oraz gmin, które z nią sąsiadują. Jeden z nich przyciąga szczególną uwagę. To projekt "zniknięcia" Wisłostrady z krajobrazu miasta, a zastąpieniu jej Wisłoaleją: miejską ulicą, torami tramwajowymi, zielenią miejską oraz przestrzenią publiczną, którą można wykorzystać na różne sposoby.

REKLAMA

Zobacz wideo Podziemny tramwaj do Warszawy Zachodniej

Zamiast chować Wisłostradę w tunelu, lepiej ją zlikwidować. To pomysł fundacji Miastonatura

Z jednej strony to tylko architektoniczna wizja. Tyle że prezentuje ją zespół z fundacji Miastonatura, a jedną z autorek jest Małgorzata Dembowska. Architektka z pracowni WXCA jest m.in. pomysłodawczynią mostu pieszo-rowerowego na Wiśle, który niedawno został wybudowany w stolicy. Nowa kładka jest symbolem zmian, jakie przechodzi Warszawa, a ich zwieńczeniem mogłoby być zlikwidowanie Wisłostrady. Pisze o tym dziennikarz "Wyborczej" Michał Wojtczuk.

Jaką funkcję pełni warszawska droga o tej nazwie? To trasa szybkiego ruchu poprowadzona przez stolicę na osi północ-południe wzdłuż lewego brzegu Wisły. Kiedy taki pomysł był realizowany w latach 1972-1975 być może miał większy sens. Teraz Wisłostrada to obwodnica stolicy poprowadzona przez sam jej środek. Służy do transportu lokalnego i tranzytowego. Z tego powodu tuż przy bulwarach wiślanych zwykle są korki, panuje hałas, a w okolicy czuć smród spalin. Wisłostrada coraz bardziej wadzi niektórym warszawiakom, dlatego od kilku lat istnieją plany schowania większej niż dotychczas części tej trasy w tunelu. A jaki pomysł na zmianę tego stanu rzeczy mają architekci z fundacji Miastonatura?

W projekcie nowego studium zagospodarowania miasta z 2017 roku jest plan wydłużenia tunelu Wisłostrady z obu stron. Zgodnie z nim podziemny przejazd zaczynałby się przy porcie Czerniakowskim, a kończył za Cytadelą. To wymagałoby wydłużenia go o około pięć kilometrów, co może kosztować kilka miliardów złotych. Zdaniem Małgorzaty Dembowskiej za te pieniądze lepiej zbudować prawdziwe metro, a nie "metro dla samochodów", jak określa tunel architektka. W ten sposób udałoby się odzyskać około 40 hektarów terenu w atrakcyjnej lokalizacji, bo położonego w ścisłym centrum miasta nad rzeką. Zlikwidowanie Wisłostrady byłoby krokiem w kierunku zmiany Warszawy w zrównoważone zielone miasto przyszłości, w którym ludzie chcą żyć.

Wiceprezydentce Warszawy Renacie Kaznowskiej nie podoba się pomysł likwidacji Wisłostrady

To ambitny plan, który trzeba by było rozłożyć na kilkadziesiąt lat, ale czy jest absurdalny? Jak zmieniłaby się ta część stolicy? Zamiast trasy samochodowej i zjazdów z mostów powstałaby Wisłoaleja, czyli miejska ulica oraz jej otoczenie. Razem z towarzyszącymi torami tramwajowymi, wiłaby się wzdłuż budynków i drzew przy bulwarach. Ruch tranzytowy, który w tej chwili poruszą się tą trasą, zostałby przekierowany na obwodnice Warszawy (śródmiejską po jej dokończeniu i aglomeracji warszawskiej po jej powstaniu), czyli tam, gdzie jest jego miejsce. Ruch lokalny mógłby korzystać z nowej ulicy, na której byłby buspas, linii tramwajowej albo drogi dla rowerów.

Wisłoaleja to na razie luźna koncepcja urbanistyczna, która może stanowić alternatywę dla kosztownego tunelu na Wisłostradzie. Autorzy podkreślają, że należy ją traktować jak punkt wyjścia do dyskusji na temat kierunku zmian stolicy Polski. Dla niektórych taki plan to świętokradztwo, bo Wisłostrada jest jednym z elementów, które tworzy charakter miasta. Koncepcja urbanistyczna została zrealizowana w czasach PRL i jest wyjątkowa. Tylko że charakter zmienia się z wiekiem, przynajmniej jeśli chodzi o ludzi. Miasto mogłoby przejść podobną ewolucję. Założę się, że nie tylko mieszkańcy Powiśla przyjęliby ją z radością. Natomiast wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska mówi stanowczo, że nie przekonuje jej taka wizja, bo Wisłostrada jest częścią skomplikowanego schematu dróg tranzytowych i nie można jej po prostu zlikwidować. Poza tym urzędniczka jest przekonana, że nie sposób przerzucić cały ruch samochodowy z Wisłostrady na obwodnice. Czas pokaże, czy ma rację.