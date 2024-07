A jednak się da. Oto pierwsza Tesla Cybertruck zarejestrowana w Polsce

Tesla Cybertruck na ten moment oferowana jest wyłącznie klientom w USA. Brak homologacji i niezgodność z europejskimi jak i polskimi przepisami uniemożliwiają amerykańskiej marce sprzedaż kanciastego pick-upa w Europie. Na przeszkodzie stoi głównie kanciaste nadwozie z ostrymi krawędziami, które w świetle przepisów może być niebezpieczne w przypadku kolizji z niechronionymi uczestnikami ruchu. Innym jednak, nieco łatwiejszym do rozwiązania, problemem jest oświetlenie - w Stanach reflektory świecą symetrycznie, a w Europie asymetrycznie (lewy reflektor rzuca nieco krótszy snop światła). Różni się także specyfika pracy kierunkowskazów. Okazuje się jednak, że nawet Cybertrucka można dostosować do polskich prawnych realiów.

Pierwsza Tesla Cybertruck w Polsce

"Czekam na tych, co mówili, że się nie da i uwierzą, jak zobaczą. Tesla Cybertruck na polskich blachach" - oświadcza w poście udostępnionym na platformie X dziennikarz Nobert Cała. Jak w ogóle udało się zarejestrować pick-upa Tesli? W prowadzonym przez siebie podcaście "TechLove - z miłości do technologii", Cała rozmawiał na ten temat z Bartoszem Jeziorańskim, właścicielem firmy EV Repair Garage. To właśnie on stoi za dostosowaniem Cybertrucka do wymogów polskiego prawa.

Jak wspomina Jeziorański, wszelkie modyfikacje udało się wykonać bez szczególnie wymagających ingerencji w konstrukcję pojazdu. Dostosowano tylne lampy i kierunkowskazy (w Stanach są one czerwone, nie migają, a świecą się na stałe i to równocześnie ze światłami stopu), czy też dodano światło przeciwmgielne. Co ciekawe, fabryczne przednie reflektory pozostały niezmienione. "Zupełnie szczerze, przednich świateł nie ruszaliśmy. Zostały tak jak były" - przyznaje szef EV Repair Garage. Jak widać, diagnoście to najwidoczniej nie przeszkadzało. Kluczowy w całej rozmowie okazał się jednak jeden fakt - pojazd był ściągnięty jako używany z zagranicy i to głównie ułatwiło cały proces rejestracji. Całej rozmowy możecie posłuchać TUTAJ.

Niektórzy mogli już zobaczyć "polskiego Cybertrucka" na żywo. Ostatnia taka okazja była podczas driftowych mistrzostw Polski w Katowicach, które odbyły się w ostatni weekend 20-21 lipca. Pojazd był też widziany w Częstochowie, w okolicy której najprawdopodobniej mieszka jego właściciel (wskazują na to również same tablice rejestracyjne). Jak widać, nawet tak - wydawałoby się - trudne do "zalegalizowania" pojazdy da się zarejestrować i użytkować na polskich drogach - oczywiście jeżeli ma się wystarczającą dużą determinację i zawartość portfela.