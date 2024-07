Ostatnie Mazdy z tym popularnym silnikiem w Polsce. Chętni muszą się pospieszyć

Za decyzją o wycofaniu z oferty handlowej Mazdy silnika benzynowego e-Skyactiv G stoją najnowsze europejskie zmiany w regulacjach dotyczących emisji spalin. Trwała i niezawodna 4-cylindrowa jednostka o pojemności 2 litrów, występująca w wersjach o mocy 122 i 150 KM, to konstrukcja bez doładowania i z wysokim stopniem sprężania. Silnik do tej pory dostępny w Mazdach 3 oraz CX-30, nie będzie już więcej dostępny w Europie.

Ostatnia pula aut z silnikiem 2.0 e-Skyactiv G

Zadbaliśmy o to, by klienci, którzy nie zdążyli zamówić samochodów w wycofywanych specyfikacjach mogli jeszcze wybrać odpowiednią wersję dla siebie i możemy zaproponować Mazdy 3 i CX-30 z silnikiem 2,0 e-Skyactiv G gotowe do obioru po wstępnej rejestracji na dealera. Dodatkowo, w ramach oferty Lato z Mazdą, klienci wybierający Mazdę 3 z tegorocznej produkcji zaoszczędzą nawet do 7000 zł, a zdecydowani na zakup CX-30 oszczędzą do 5000 zł korzystając z vouchera na usługi lub dodatkowe wyposażenie. Wartość promocyjnej oferty wzrośnie aż do 12 000 zł przy wyborze modelu z rocznika 2023, zarówno w przypadku Mazdy 3, jak i CX-30

– wyjaśnia Piotr Nowak, Dyrektor Sprzedaży w Mazda Motor Poland.

W ofercie zostaje silnik 2.0 e-Skyactiv X

Do dyspozycji klientów pozostaje silnik 2.0 e-Skyactiv X. To wysokoobrotowy silnik benzynowy o mocy 186 KM. Motor ten jest unikatowym w skali rynku motoryzacyjnego rozwiązaniem, gdyż za niezwykle efektywne spalanie benzyny odpowiada opatentowany przez Mazdę system samoczynnego zapłonu sprężonej mieszanki sterowanego świecą (SPCCI). Zapewnia to większą moc, mniej spalin i mniejsze zużycie paliwa w porównaniu ze zwykłym silnikiem benzynowym.

W Mazdach 3 i CX-30 jednostka e-Skyactiv X jest zintegrowana z technologią Mazda M Hybrid. Przejścia pomiędzy trybami działania są płynne i naturalne, a system hybrydowy podczas ruszania może wzmocnić moment obrotowy silnika spalinowego momentem obrotowym silnika elektrycznego, co skutkuje optymalną dynamiką przy mniejszym zużyciu paliwa i emisji CO2. Jednostka ta może być skonfigurowana z manualną lub automatyczną sześciobiegową skrzynią biegów. Dodatkowo, Mazda 3 hatchback oraz Mazda CX-30 mogą być wyposażone w napęd na wszystkie koła iActiv AWD.

W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.