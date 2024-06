Żegnamy udany i trwały silnik. Japońska marka rezygnuje z popularnego motoru

Europejskie przepisy i wymagania w zakresie norm emisji spalin. To wyzwanie dla producentów samochodów, którzy są zmuszeni do wprowadzania kolejnych zmian w swojej ofercie. I tak oto Mazda rezygnuje z udanego benzynowego motoru o pojemności 2.0 l. To trwała i niezawodna konstrukcja z dobrze znanej rodziny Skyactiv-G stosowana w kilku modelach japońskiego producenta. Na rynku wyróżnia się dość nietypową budową i lżejszymi podzespołami. To konstrukcja bez doładowania i z wysokim stopniem sprężania. Charakterystyczne dla Skyactiv-G jest zastosowanie specyficznego kolektora wydechowego, którego jednym z zadań jest ograniczanie ryzyka spalania stukowego (podobnie jest z układem zapłonowym). By poprawić wydajność producent stosował m.in. zaawansowany układ zarządzania energią elektryczną.

Zobacz wideo Ten samochód został przeznaczony do tego, by dawać radość z jazdy - Mazda MX-5 Roadster

Modele Mazdy, z których Skyactiv-G zostanie wycofany

Mazda 3

Mazda CX-30

Mazda MX-5

Co dalej? Mazda modyfikuje ofertę. Niestety wiele zależy od kraju i odpowiednich lokalnych przepisów. W praktyce to oznacza, że nie wszędzie silnik 2.0 Skyactiv-G doczeka się stosownego zastępstwa.

"W większości krajów europejskich silnik 2,0 Skyactiv-G w Maździe 3 i CX-30 zostanie zastąpiony silnikiem 2,5 e-Skyactiv G o mocy obniżonej do 140 KM, jednak ze względu na wysoki podatek akcyzowy dla silników powyżej 2 litrów pojemności, nie zdecydowaliśmy się go wprowadzić do sprzedaży w Polsce, bo Mazda3 i CX-30 z tym silnikiem byłaby droższa od mocniejszej 2,0 e-Skyactiv X 186 KM". – wyjaśniła Magda Springer z polskiego oddziału Mazdy.

Wycofanie silnika 2,0 Skyactiv-G z oferty nie oznacza, że auta stały się już niedostępne. U dealerów pozostały jeszcze ostatnie sztuki MX-5. W całym kraju jest również jeszcze pula egzemplarzy Mazdy 3 i Mazdy CX-30 z dobrze znanym silnikiem.