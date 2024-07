Pościg za piratem drogowym. Kierowca przed jazdą nie wylewał za kołnierz

W miejscowości Kunowice (woj. lubuskie) policjanci na służbie zwrócili uwagę na Audi A4 Avant, którego kierowca nie stosował się do zasad panujących na przemierzanym odcinku drogi. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 40 km/h, osoba prowadząca pojazd przemieszczała się z wyraźnie wyższą prędkością. Mundurowi w celu skontrolowania kierującego, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe wydając polecenie do zatrzymania pojazdu. Kierujący Audi nie reagował i kontynuował jazdę.

Uciekał, bo chciał uniknąć kontaktu z policjantami

Z komunikatu prasowego policji dowiadujemy się, że pościg nie trwał długo. Po około dwóch kilometrach osoba prowadząca kombi niemieckiej marki odpuściła i zakończyła ucieczkę. W tym momencie policjanci podbiegli do Audi i zatrzymali uciekiniera. Jak relacjonują funkcjonariusze "od razu wyczuli od mężczyzny silną woń alkoholu". Co więcej, we wnętrzu auta znajdowało się pełno pustych butelek po trunkach. 32-letni mieszkaniec gminy Rzepin podczas rozmowy z policjantami powiedział, że uciekał bo zwyczajnie chciał uniknąć kontaktu ze stróżami prawa. Przeprowadzone na miejscu badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 3 promile alkoholu w organizmie mężczyzny.

Odpowie za popełnienie dwóch przestępstw

Mundurowi doprowadzili zatrzymanego kierowcę do Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, a Audi zostało odholowane z miejsca zatrzymania na parking strzeżony. Mężczyźnie poza zatrzymaniem prawa jazdy teraz grożą surowe konsekwencje. Odpowie przed sądem za popełnione przestępstwa, jakim w świetle prawa jest niezatrzymanie się do kontroli drogowej, a także kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. 32-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Dla przypomnienia, kierowca za jazdę pod wpływem alkoholu obligatoryjnie otrzymuje sądowy zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych. Sąd może również orzec świadczenie pieniężne nawet do kwoty 60 tysięcy złotych, a także przepadek samochodu lub jego równowartości.