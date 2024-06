Brutsch Mopetta miał zdobyć rynek niczym Vespa. Wyprodukowano tylko 14 sztuk

Ten trójkołowy mikrosamochód nazywa się Brutsch Mopetta. To autorski projekt niemieckiego inżyniera – Egona Brutscha. Z uwagi na oszczędność masy, pojazd jest roadsterem. Nie posiada dachu, a jedynie przednią, niewielką szybę. Kształt nadwozia według wielu relacji był inspirowany lokomotywą EMD E8. Karoseria ma 1700 mm długości. Szerokość pojazdu wynosi 910 mm.

Brutsch Mopetta ma silnik o pojemności 0,05 litra. Tak, 0,05 litra!

Nadwozie Brutscha jest wykonane z włókna szklanego. Pod nim ukrywa się stalowa rama i technologia z motocykla. Motocyklowa jest m.in. kierownica oraz sterowanie przyspieszeniem i sprzęgłem. Brutsch Mopetta jest napędzany 2-cylindrowym silnikiem o pojemności 50 cm3. Silnik jest sparowany z 3-biegową przekładnią i przekazuje napęd na tylne koła. 0,05 litra przekłada się na całe 2 konie mechaniczne mocy. Prędkość maksymalna wynosi 45 km/h. Pojazd spala 2,5 litra paliwa na 100 km.

Trójkołowy mikrosamochód waży jedynie 89 kg. A to bardzo mało. Żeby pokazać wam skalę, dodam tylko, że o 10 kg cięższy jest sam silnik 1.0 EcoBoost montowany w Fordach. Nie ma się zatem co dziwić, że na kanale Petrolicious w serwisie YouTube można zobaczyć kadr, w którym właściciel dosłownie ciągnie za sobą Mopettę. Zupełnie jak wózek na zakupy.

Ma prawie 70 lat i kosztował tyle, co Audi RS3

Brutsch Mopetta miał być pojazdem masowym. Miał zmotoryzować RFN. Jego seryjna produkcja wystartowała w 1957 r. i niestety masowa nie była nigdy. W sumie zakłady Brutsch opuściło 14 egzemplarzy tego mikrosamochodu. Według różnych szacunków do dziś przetrwało zaledwie 5 sztuk. Jeden z nich trafiła na sprzedaż i została sprzedana przez RM Sotheby’s za 69 tys. euro. To przy obecnym kursie daje kwotę na poziomie 297 tys. zł. To oznacza, że 2-konny trójkołowiec z końca lat 50. XX wieku kosztował tyle, co fabrycznie nowe Audi RS3.

Brutsch Mopetta był pierwszy. Niedługo po nim pojawił się legendarny Peel

Brutsch Mopetta był pionierskim projektem. Na podobnej zasadzie 5 lat później swój pomysł na mikrosamochód zaprezentował Peel. P50 był produkowany od 1962 r. Brytyjski model posiadał dach, drzwi i był napędzany 4,5-konnym silnikiem. Rozpędzał się nawet do 61 km/h i ważył jeszcze mniej, niż Brutsch. Masa Peela P50 została określona na zaledwie 59 kg. Czy Peel okazał się większym sukcesem od Brutsch Mopetta? Niewiele. W sumie zakładom udało się wyprodukować i sprzedać zaledwie 50 sztuk.