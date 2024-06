Oto jak się czują i czego boją się kobiety za kierownicą. Wyniki zaskakują

Czy wiesz, że kierowcy mają swoje święta? Co roku 5 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Grzeczności za kierownicą. Ponad miesiąc później (10 maja) wyznaczono Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Zaś 24 czerwca 2024 r. świętujemy Międzynarodowy Dzień Kobiet Kierowców, o czym przypominają organizatorzy konkursu WWCOTY, w którym to kobiety wybierają światowy samochód roku. Z tej okazji przygotowali dość szczególny raport.

W 20 krajach świata ((Australia, Austria, Belgia, Kolumbia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Indie, Włochy, Nowa Zelandia, Pakistan, Polska, Serbia, Szwajcaria, Wielka Brytania i USA) przeprowadzono ankietę wśród kierujących. Badacze skupili się na pytaniach o ocenę zachowań użytkowników dróg. Sabina Kvášová, odpowiedzialna za przeprowadzenie badania w Czechach wyjaśniła – „Za pomocą kwestionariusza sprawdziliśmy, jak kobiety-kierowcy czują się na drodze czego się boją, jak zachowują się za kierownicą i w trasie. Wyniki ankiety są niezwykłe".

Agresja, wypadek, ograniczona widoczność

Czego boją się kobiety za kierownicą? Okazało się, że użytkowniczki samochodów najczęściej wskazywały na trzy punkty.

Agresywni kierowcy – 22 proc.

Wypadki drogowe – 20 proc.

Jazda w warunkach ograniczonej widoczności – 20 proc.

Ryzyko poślizgu – 13 proc.

Kolizja ze zwierzętami – 9 proc.

Badania kobiet kierowców w raporcie WWCOTY WWCOTY

Oczywiście jaki kraj takie odpowiedzi. Stąd najwięcej Amerykanek głosowało na problem agresji za kierownicą (aż 82 proc. ankietowanych). Drogową agresję częściej wskazywano także w Polsce (38 proc.) i w Hiszpanii (31 proc.). Co więcej, w ankiecie zwracano uwagę, że nasila się problem agresywnych zachowań na drodze.

W notowaniach wysoko plasowały się także obawy o ryzyko wypadku. Najwięcej głosów oddano we Włoszech (51 proc.), w Polsce (35 proc.) i w Niemczech (31 proc.). Na tym nie koniec. Dość często wskazywano także obawy o jazdę w warunkach ograniczonej widoczności. W czołówce krajów uplasowały się Wielka Brytania (52 proc.), Niemcy (50 proc.) i Polska (20 proc.).

Sposoby na agresję

Jak poradzić sobie z drogową agresją? Najczęściej wskazywano na zaostrzenie przepisów (aż 97 proc. głosujących w Danii i w Serbii oraz 54 proc. w USA). Sporo głosów oddano także obowiązkowe programy terapii psychologicznej i ocenę zdolności psychicznych kierowców (aż 97 proc. w Serbii, 54 proc. w USA i 50 proc. w Kolumbii i w Polsce). Na trzecim miejscu wskazywano zaś odpowiednie szkolenie już na etapie kursu na prawo jazdy (43 proc. w Wielkiej Brytanii i 42 proc. we Włoszech). A to nie wszystko.

W raporcie zwrócono uwagę na dość interesujące zjawisko. Okazało się, że wiele ankietowanych kobiet narzekało na to, że nie czują się zbyt komfortowo za kierownicą. A skąd ten dyskomfort? Najczęściej wskazywały, że czują się obserwowane przez swoich partnerów. Brakuje im także większego wsparcia w świecie sportów motorowych. Czy to się zmieni w najbliższych latach? To bardzo dobre pytanie.