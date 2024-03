Przez lata to przede wszystkim mężczyźni wybierali najlepsze auta roku. Trudno było nie dostrzec męskiej dominacji w świecie mediów motoryzacyjnych. Wszystko jednak ma swój kres. Nie inaczej jest w przypadku konkursu na światowe auto roku. Od 2009 r. odbywa się bowiem konkurs WWCOTY – Women’s Worldwide Car of the Year. Innymi słowy, światowe auto roku oczami kobiet. Nietrudno zgadnąć, jaki termin jest najlepszy na ogłoszenie werdyktu – Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Tytuł najlepszego auta przyznają dziennikarki z całego świata. Obecnie w gronie jury zasiada aż 75 dziennikarek motoryzacyjnych z 52 krajów. Nie brakuje w nim także Polek. Nasz kraj reprezentują Katarzyna Dziewicka z FleetLOG oraz Agata Rzędowska z radia RDC.

Dzień ogłoszenia wyniku jest nieprzypadkowy. Ma zwracać uwagę na to, że kobiety nie tylko są obecne w motoryzacji, ale też profesjonalnie obcują z nią na co dzień, a ich głos może być decydujący. Warto podkreślić, że ten plebiscyt nie ma na celu wyłonienia kobiecego samochodu roku. To Samochód Roku 2024 wybrany przez kobiety na podstawie rzetelnych testów — Katarzyna Dziewicka, juror WWCOTY

W tym roku do ścisłego finału zakwalifikowano pięć (spośród 63 kandydatów) samochodów, które wyróżniono w kilku kategoriach. Oto lista zwycięzców w wyznaczonych klasach.

Najlepsze światowe samochody w kategoriach WWCOTY

Samochód rodzinny – Volvo EX30

Duży samochód – BMW serii 5

SUV – Kia EV9

4x4 & Pick-up – Volkswagen Amarok

Samochód luksusowy – Aston Martin DB12

Cóż, tytuł światowego samochodu roku przyznawany jest tylko jednemu modelowi. Stąd w gronie finalistów najwyżej oceniono (w osobnym głosowaniu) konstrukcję z Korei Południowej. Zdaniem jurorek to Kia EV9 zwyciężyła przede wszystkim za to, że może najlepiej zaspokoić potrzeby konsumentów na całym świecie. Na tym nie koniec.

KIA EV9 - skąd wyróżnienie?

Dziennikarki doceniły dużego elektrycznego SUV-a nie tylko za wszechstronność. Podkreślano zaawansowaną inżynierię, dobrą aerodynamikę, innowacyjny design, zdolność do jazdy autonomicznej poziomu 3, dwukierunkowe szybkie ładowanie, instalację 800 V. W testach zwrócono uwagę na wydajny system ogrzewania (także podczas mroźnych zim), efektywny napęd na cztery koła, znakomite osiągi wersji z dwoma silnikami elektrycznymi o łącznej mocy ponad 380 KM czy pomysłową aranżację wnętrza z obracanymi fotelami.

Cieszy, że samochód uhonorowany tytułem światowego auta roku jest dostępny także na polskim rynku. W naszym kraju Kia oferuje dwie siedmioosobowe wersje różniące się napędem (w obu jest ten sam akumulator o pojemności 99,8 kWh). Tylnonapędową EV9 (moc 203 KM) wyceniono na 323,9 tys. zł. Nieco droższa jest wersja z dwoma silnikami elektrycznymi i napędem na wszystkie koła. Samochód o mocy 384 KM kosztuje 343,9 tys. zł.