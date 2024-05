Drogowcy zmieniają Pomorze. Będą nowe trasy i najdłuższy drogowy tunel w Polsce

Na etapie przygotowawczym są między innymi cztery inwestycje z Programu budowy 100 obwodnic, dwa odcinki nowych dróg (do elektrowni jądrowej w Choczewie i Drogi Czerwonej w Gdyni), a także rozbudowa, trzech odcinków drogi krajowej nr 22. "Jesteśmy już po posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad dla obwodnicy Człuchowa w ciągu DK22/DK25. Komisja zatwierdziła ostateczny wariant, co umożliwi złożenie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przetarg w formule projektuj i buduj na wyłonienie wykonawcy tej obwodnicy planowany jest na drugi kwartał 2026 roku" - przekazują przedstawiciele GDDKiA.

Trwają prace przy dokumentacji dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy na DK21. W przypadku obwodnicy Starogardu Gdańskiego na DK22 trwa weryfikacja dokumentacji projektowej. Już w trzecim kwartale tego roku dyrekcja zamierza ogłosić przetarg na budowę trasy. Kontynuowane są również prace nad dokumentacją dla obwodnicy Sztumu w ciągu DK55.

Kolejne krajówki. Droga do elektrowni jądrowej i Droga Czerwona w Gdyni

Ponadto drogowcy prowadzą prace przy dokumentacji projektowej dla nowych dróg krajowych. Pierwszą z nich jest droga prowadząca z węzła Łęczyce na przyszłej S6 w kierunku planowanej pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo (woj. pomorskie). Inwestycja jest realizowana we współpracy ze spółką Polskie Elektrownie Jądrowe. W tym przypadku przetarg również zostanie ogłoszony w trzecim kwartale tego roku.

Kolejną istotną trasą jest tzw. Droga Czerwona w Gdyni, która ma być przedłużeniem Obwodnicy Trójmiasta w kierunku północnym i dalej na wschód do gdyńskiego portu. "Nowa trasa umożliwi sprawne połączenie rozwijającego się portu z krajową siecią dróg szybkiego ruchu. Ta trasa jest projektowana we współpracy ze spółką Centralny Port Komunikacyjny" - informują drogowcy.

Co więcej, drogowcy realizują również program rozbudowy DK22. Obecnie na kilku odcinkach prowadzone są roboty budowlane, a dla kolejnych przygotowywana jest dokumentacja. W opracowaniu są obecnie projekty budowalne dla odcinków Czersk – Czarna Woda o długości ok. 10,3 km, Czarna Woda – Zblewo (ok. 17,8 km) oraz Malbork – Królewo (ok. 3,5 km). Łączne koszty rozbudowy DK22 wynoszą ok. 1 mld zł. Do tego należy dodać szacowane na 1,15 mld zł koszty inwestycji dwóch obwodnic w ciągu tej drogi, Człuchowa i Starogardu Gdańskiego. Razem będzie to 2,15 mld zł.

Najdłuższy drogowy tunel w Polsce

Drogowcy mają ambitne plany także w kwestii rozbudowy sieci dróg w woj. zachodniopomorskim. Trwają już przygotowania do budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina poprowadzonej w ciągu drogi ekspresowej S6. Prawie 49-kilometrowa trasa odciąży obecny wspólny przebieg S3 i S6 oraz autostradę A6 po wschodniej stronie Szczecina. "Z roku na rok wzrastający tam ruch drogowy powoduje coraz większe problemy z płynnością przejazdu, zwłaszcza w letnich miesiącach. Poprawie ulegnie też sytuacja komunikacyjna stolicy województwa i terenów położonych wokół" - wyjaśnia dyrekcja.

Ważnym elementem trasy będzie wytyczony pod Odrą 5-kilometrowy tunel w pobliżu Polic. W chwili oddania do użytku będzie najdłuższym drogowym tunelem w Polsce. Oczywiście na ten moment jest on jedynie w planach - wykonano już odpowiednią ekspertyzę i dokumentację. Łączny koszt wstępnych prac wyniósł 24,5 mln zł.

Aktualnie trwa procedura odbioru i zatwierdzania dokumentacji dla szczecińskiej obwodnicy. Na trzeci kwartał tego roku zaplanowano złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po jego otrzymaniu GDDKiA ogłosi stosowne przetargi na budowę poszczególnych odcinków trasy - Kołbaskowo - Dołuje, Dołuje - Police i Police - Goleniów. "Będą to już ostatnie brakujące fragmenty dróg ekspresowych na Pomorzu Zachodnim, dla których zostaną rozpoczęte procedury przetargowe. Wszystkie pozostałe odcinki dróg S3, S6, S10 i S11 obecnie są już w budowie, bądź na etapie przetargu" – kwituje dyrekcja.