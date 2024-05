Wielki protest rolników już jutro. Podano trasę i godzinę. "200 tys. uczestników"

NSZZ „Solidarność" oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność" w ramach sprzeciwu wobec agresywnej polityce klimatycznej wdrażanej przez Unię Europejską organizują manifestację pod hasłem: „Precz z Zielonym Ładem", która odbędzie się 10 maja 2024 roku w Warszawie. Zaczynamy na placu Zamkowym o godz. 12. Do zobaczenia w Warszawie!

- już jakiś czas temu sami zainteresowani z NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" na swoim oficjalnym Facebooku. To oznacza, że do wielkiego protestu dojdzie już jutro o godzinie 12 w Warszawie. Nie ma przesady w słowie "wielki". Organizatorzy zapowiedzieli, że weźmie w nim udział aż 200 tysięcy osób. Nawet, jeśli rolników nie będzie aż tylu, to możemy się spodziewać dużego zgromadzenia. Rolnicy są zdeterminowani w obronie swoich racji, co udowodnili podczas poprzedniego marszu przez Warszawę i w innych dużych miastach.

Protest rolników w Warszawie - kiedy, godzina

Protest rolników w Warszawie został zaplanowany na piątek 10 maja. Uczestnicy zbiorą się na Placu Zamkowym o godzinie 12. To historyczne serce miasta. Na starówkę rolnicy będą musieli się jakoś dostać. Trzeba więc spodziewać się utrudnień i wzmożonego ruchu od samego rana.

Protest rolników w Warszawie - trasa

Zbiórka uczestników została zaplanowana na placu Zamkowym, o godzinie 12:00. Stamtąd zamierzają przejść przed gmach Sejmu przy ulicy Wiejskiej. Organizatorzy zaplanowali przemarsz ulicami:

Krakowskie Przedmieście,

Nowy Świat,

Świętokrzyską,

Marszałkowską,

przez rondo R. Dmowskiego,

Alejami Jerozolimskimi,

przez rondo gen. Ch. de Gaulle’a,

Nowy Świat,

plac Trzech Krzyży do Wiejskiej.

- Nad przebiegiem wydarzenia będzie czuwała policja. Funkcjonariusze zdecydują również o zamknięciu ulic na trasie marszu - informuje Warszawski Transport Publiczny w swoim komunikacie. Policja również ostrzega i zaleca nieudawanie się w rejon marszu. W marcu, kiedy rolnicy masowo pojawili się w stolicy doszło do starć z policją. Mamy nadzieję, że w piątek będzie spokojnie. Niemniej polecamy omijać centrum i miejsca, gdzie sytuacja może eskalować. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej nie znaleźć się w epicentrum zdarzeń.

Jak unikać utrudnień w ruchu? Zdaj się na popularną nawigację

Najprościej byłoby po prostu tego dnia nie ruszać się w ogóle w okolice protestów. Jeśli musicie się pojawić w centrum, to zdecydowanie najlepiej pojechać tam metrem. Metro jest odporne na korki, utrudnienia, protesty i biegi. Powinno sobie też poradzić z rolniczą blokadą. A jeśli musicie jechać samochodem to... Polecamy przed jazdą włączyć którąś z popularnych aplikacji na telefonie, które monitorują rzeczywisty ruch i pokazują utrudnienia na drodze. Na pewno macie na swoim smartfonie Google albo Apple Maps. Na mapach można śledzić w czasie rzeczywistym, jak wygląda sytuacja na drodze.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zapowiada utrudnienia i zmiany w komunikacji

Metro, jak zwykle, powinno działać bez utrudnień i opóźnień, ale pozostała komunikacja miejska w rejonie protestów będzie kierowana na objazdy. W czasie zbiórki uczestników na Placu Zamkowym, zablokowany może być przejazd ulicą Miodową i Krakowskim Przedmieściem, a autobusy linii: 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518 zostaną skierowane na trasy objazdowe. W czasie przemarszu na objazdach znajdą się także autobusy kursujące w tamtym rejonie: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 166, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 501, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525. Kiedy uczestnicy dotrą pod Sejm – na objazdach będą dodatkowo linie 108 i 162.

Również niektóre tramwaje będą jeździły inaczej. Pierwsze zmiany w ruchu mogą być wprowadzone, gdy uczestnicy będą docierali na Plac Zamkowy. Jeśli trzeba będzie zamknąć ruch w al. Solidarności w okolicach Placu Zamkowego, to tramwaje linii 4 i 20 pojadą przez Most Gdański. Zmiany rozkładu dotkną także linii: 12, 23 i 26. Kiedy rolnicy ruszą pod Sejm mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami na liniach: 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25 i 35. Pełną rozpiskę zmian w komunikacji miejskiej znajdziecie w TYM MIEJSCU.