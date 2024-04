Długi weekend. W Polsce oznacza to zwykle oblężenie dużych sklepów i korki przed centrami handlowymi (trzeba robić zakupy na ostatnią chwilę). Odnoszę wrażenie, że tuż po majówce więcej pracy mają służby komunalne, a szczególne ekipy odpowiedzialne za wywóz śmieci. To, co zostało z grilla, odpady segregowane (zapewne szkło, metale i plastiki) solidnie wypełnią kosze. Będzie co sprzątać.

A jak wygląda majówka z perspektywy kierowców? Zapewne niejeden z nich ruszy w podróż samochodem. Według statystyk Yanosika średni dystans przypadający na jednego użytkownika w czasie zeszłorocznej majówki wynosi ok. 90-110 km. Oczywiście nie każdy rusza na niezbyt odległą działkę. Można także wybrać się na drugi koniec kraju. Bez wątpienia Polsce jest mnóstwo miejsc, które warto odwiedzić.

Średni dystans przejechany przez użytkowników Yanosika podczas majówki 2023 r. Yanosik

Otwartą kwestią pozostaje wybór trasy. Najprościej skorzystać z tej, którą zaproponuje program nawigacyjny. Lepsze aplikacje poznasz po tym, że obliczą kilka tras. Którą z nich wybierzesz? Rekomendujemy bezpieczną. Jakich zatem dróg unikać? Eksperci Telematics Technologies opracowali listę tras najczęściej kontrolowanych przez policję (teoretycznie powinno być zatem bezpieczniej) oraz zestawienie dróg, na których najczęściej dochodziło do wypadków. Nietrudno zgadnąć, że jest trochę rozbieżności.

Top 10: najczęściej kontrolowane odcinki dróg w Polsce podczas majówki w 2023 r.

S8. Województwo mazowieckie

DK2. Województwo mazowieckie

DK7. Województwo małopolskie

DK7. Województwo mazowieckie

S7. Województwo mazowieckie

DK1. Województwo śląskie

DK14. Województwo łódzkie

A2. Województwo łódzkie

A4. Województwo małopolskie

DK94. Województwo małopolskie

DK7. Województwo mazowieckie

Najczęściej kontrolowane odcinki dróg w Polsce podczas majówki 2023 r. NaviExpert

A kiedy oczekiwać wzmożonych kontroli? Okazuje się, że w zeszłym roku policja wykazała się największą aktywnością tuż przed rozpoczęciem majówki (piątek i sobota). To oczywiste, że kolejne natężenie kontroli miało miejsce w dwa ostanie dni długiego weekendu. Statystyki poniżej.

Policyjna aktywność podczas majówki 2023 r. Dane Yanosika Yanosik

A na których drogach trzeba szczególnie wzmóc ostrożność? To przede wszystkim główne trasy. W czołówce niechlubnego rankingu znalazło się kilka województw. Wśród nich mazowieckie i łódzkie.

Top 10: najbardziej niebezpiecznie odcinki dróg w Polsce podczas majówki w 2023 r.

S8. Województwo mazowieckie

A1. Województwo łódzkie

DK7. Województwo mazowieckie

S6. Województwo pomorskie

A2. Województwo mazowieckie

A4. Województwo dolnośląskie

A4. Województwo małopolskie

A2. Województwo wielkopolskie

S17. Województwo mazowieckie

A2. Województwo łódzkie

Kontrole a wypadki na drogach podczas majówki 2023 r. NaviExpert

Kontrole a wypadki na drogach podczas majówki 2023 r. NaviExpert



Pozostaje jeszcze jedno. Czy coroczne majówki znacząco podwyższają miesięczne statystyki wypadków? Okazuje się, że nie jest aż tak źle jak można oczekiwać. - Pod względem wypadkowych miesięcy prym wiedzie wrzesień (10,7%), potem czerwiec (10,1%), sierpień (10%) i lipiec (9,9%). Maj jest miesiącem, który zamyka pierwszą piątkę (9,3%). Planując weekendowy wypad warto o tym pamiętać – czytamy w raporcie NaviExpert.

Najbardziej wypadkowe drogi podczas majówki 2023 r. NaviExpert

Zgłoszenia wypadków w Yanosiku podczas majówki 2023 r. Yanosik