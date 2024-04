Dziesiątki lub nawet setki wolnych miejsc parkingowych w Warszawie. To nie jest żadna odległa wizja. Władze miasta chcą się rozprawić z mitem, że w stolicy nie ma gdzie zaparkować. Warszawski Zarząd Dróg Miejskich przekonuje, że mało który kierowca zdaje sobie sprawę z tego, że na znacznej części parkingów w Śródmieściu i na Woli jest mnóstwo wolnych miejsc, z których każdy może skorzystać. Zwykle znajdują się na terenach prywatnych (ZDM wskazuje na centra handlowe, biurowce, hotele czy wielofunkcyjne kompleksy) i są dostępne nie tylko dla klientów, ale i najemców.

- Często można spotkać się z opinią, że "w Warszawie nie ma gdzie zaparkować". Jednocześnie zapomina się, że sieć parkingów, zwłaszcza w centrum, to nie tylko Strefa Płatnego Parkowania, ale również pokaźny zbiór ogólnodostępnych parkingów podziemnych – Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

By ułatwić kierowcom życie, władze miasta szykują specjalne przyuliczne tablice informacyjne. To aktywne niebieskie tablice z wyświetlaczami wskazującymi liczbę wolnych miejsc (podobne rozwiązanie stosują już niektóre miasta w Polsce). W ramach pilotażu zainstalowano je przy dwóch śródmiejskich parkingach należących do ZDM (podziemne lokalizacje pod placem Krasińskiego i pod ulicą Waryńskiego). Kolejne zamontowano przy parkingach prywatnych (miejsca przy centrum Złote Tarasy, Browary Warszawskie oraz przy ul. Pięknej 20). W najnowszych lokalizacjach (ulice Grzybowska i Wronia) szybko odnotowano znaczący wzrost zainteresowania miejscami parkingowymi w okolicy. Zapełnienie parkingów wzrosło o 20 proc.

Lokalizacje nowych aktywnych tablic do parkowania w Warszawie. Szklarczyk Artur (MM)

Jeden wzór, kilkanaście lokalizacji

Dzięki pilotażowi uzgodniono ujednolicony wzór tablic i wytypowano kolejne lokalizacje. ZDM przygotowuje się do montażu nowych standaryzowanych tablic przy 18 parkingach należących do Zarządu Terenów Publicznych, Zarządy Transportu Miejskiego (parkingi Park & Ride) oraz Pałacu Kultury i Nauki. Łącznie na warszawskie ulice trafi ponad 40 nowych niebieskich tablic. Na tym jednak nie koniec. ZDM prowadzi nabór dla prywatnych podmiotów zarządzających miejscami do parkowania (trwają rozmowy m.in. z Fabryką Norblina), a także szykuje się do modernizacji wszystkich lokalizacji Park & Ride.

Dane o zapełnieniu parkingów początkowo będą widoczne tylko na nowych niebieskich tablicach przy ulicach. W przyszłości ZDM planuje udostępniać informacje online, aby poprzez popularne aplikacje na bieżąco sprawdzać dostępność miejsc. Nietrudno przewidzieć, że chętnie skorzystają z nich dostawcy popularnych aplikacji nawigacyjnych z Google Maps na czele.