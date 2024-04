Szykują się zmiany na Karowej. Wszystko przez nowy most pieszo-rowerowy

Kładka przez Wisłę stała się jedną z najczęściej odwiedzanych przez warszawiaków i turystów miejskich "atrakcji". W ciągu tygodnia od jej otwarcia przeszło nią ok. 200 tys. osób. Problem w tym, że jej otoczenie nie jest odpowiednio przystosowane do natłoku odwiedzających. Wkrótce ma się to jednak zmienić. Jeszcze przed wyborami prezydent stołecznego miasta Rafał Trzaskowski poinformował o przyszłych inwestycjach. "Chcemy zmienić ciąg Karowej aż do Krakowskiego Przedmieście, tak, żeby się to idealnie komponowało z mostem, żeby to było w pewnym sensie przedłużenie mostu, wyjście na Trakt Królewski" - stwierdził polityk cytowany przez portal tvn24.pl. Co wiemy na temat planowanych zmian?

Zmiany przy warszawskiej kładce przez Wisłę. Wiadukt na Karowej ze ścieżką rowerową

Jakich czas temu na profilu Rafała Trzaskowskiego w serwisie X pojawiły się wizualizacje proponowanych inwestycji. Pierwszą byłyby nowe schody znajdujące się w pobliżu najbardziej charakterystycznego elementu ulicy Karowej, a więc Wiaduktu Markiewicza. Będą szersze i łagodniejsze, co nada im nieco bardziej reprezentatywnego charakteru. Na grafice można dostrzec także windę, do której prowadzi osobna kładka. Schody kończyłyby się niedaleko parkingu przy Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

W przypadku samego wiaduktu zmian nie będzie zbyt wiele. Wszystko z powodu charakteru obiektu, który traktowany jest jako zabytek. Dostrzec można jednak nowe ścieżki rowerowe, które z pewnością spodobają się warszawskim cyklistom. Aktualnie nie ma wygodnego podjazdu pod skarpę, przez co stworzenie drogi dla rowerów na wiadukcie będzie dużym ułatwieniem.

To początek. Zmiany także w obrębie ulicy Dobrej

Oczywiście jest to tylko część zmian. W ramach konkursu architektonicznego zaplanowano także modyfikacje w dalszej części Karowej w pobliżu ulicy Dobrej. Jak donosi portal tvn24.pl, niewielki fragment od Dobrej do Wisłostrady zostanie przebudowany w ramach budowy przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przed Wybrzeże Kościuszkowskie. Zaplanowano także dwukierunkową ścieżkę rowerową na południowej stronie Karowej.