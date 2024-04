Jechała wężykiem po zakopiance. Straciła nie tylko prawo jazdy, ale też samochód

Mieszkaniec powiatu nowotarskiego udaremnił dalszą jazdę nietrzeźwej kobiecie kierującej citroenem. 31-latka miała blisko 2 promile, straciła prawo jazdy i zgodnie z nowymi przepisami także samochód, który został odholowany na parking strzeżony

- informuje policja. Niepokój mężczyzny wzbudził sposób, w jaki citroen jechał zakopianką. Kierowczyni miała wyraźne problemy z utrzymaniem swojego toru jazdy, jechała wężykiem i kilkukrotnie... najeżdżała na krawężnik. Co robić, kiedy widzimy podobne zachowanie na drodze? Od razu zadzwonić na 112. Mężczyzna jednak zdecydował się na krok dalej i dokonał wzorowego zatrzymania obywatelskiego. Wyprzedził citroena, zajechał mu drogę i nie pozwolił na kontynuowanie niebezpiecznej jazdy. Natychmiast podbiegł do citroena i wyjął kluczyki ze stacyjki.

Na miejsce przyjechała policja i wyjęła alkomat

Mężczyzna podczas rozmowy z zatrzymaną wyczuł wyraźny zapach alkoholu. Oczywiście wszystko zgłosił policji, która szybko pojawiła się na miejscu zdarzenia. Podejrzenia okazały się jak najbardziej prawdziwe. Badanie stanu trzeźwości 31-latki wykazało blisko 2 promile alkoholu. Tak duża dawka alkoholu oznacza bardzo poważne konsekwencje.

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości kobieta straciła prawo jazdy i grozi jej kilkutysięczna grzywna, kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdów i kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności. To nie był jednak koniec konsekwencji za popełnione przestępstwo. Kobieta zgodnie z nowymi przepisami straciła oprócz prawa jazdy także swój samochód. Pojazd został skonfiskowany i odholowany na parking strzeżony.

Nowe przepisy dotyczące konfiskaty pojazdów weszły w życie w dniu 14 marca. Pojazd można stracić m.in. w przypadku "prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości co najmniej 1,5 promila lub pod wpływem środka odurzającego". To właśnie ten zapis tutaj zadziałał. Nowe przepisy budzą kontrowersje i już pojawiają się informacje, że mają zostać zawieszone lubi zmienione. Niemniej przepis aktualnie działa i policja regularnie dzieli się z nami podobnymi komunikatami jak historia nieodpowiedzialnej 31-latki, którą zatrzymano na zakopiance.

Co zrobić, gdy zobaczysz pijanego kierowcę

Widząc użytkownika drogi, którego zachowanie jest dziwne, bez wahania sięgaj po telefon. Dyspozytorowi, który odpowie na wybranie numeru 112, opowiedz jak najwięcej szczegółów:

Gdzie się obecnie znajdujesz

Co robi kierowca, którego zachowanie budzi twoje wątpliwości

Jakim samochodem przemieszcza się podejrzany: marka, model, kolor, numer rejestracyjny

Jeśli jest taka możliwość, podążaj za kierowcą, pozostając w ciągłym kontakcie z dyspozytorem - ten będzie wiedział, w którą stronę zmierza podejrzany

To już bardzo dużo i odpowiednie służby zajmą się sprawą. Jak widzimy w powyższym przykładzie, takie zgłoszenie może uratować życie. Można jednak postawić krok dalej i zdecydować się na zatrzymanie obywatelskie jak w tej historii. Pamiętajcie jednak, że to wasze bezpieczeństwo i zdrowie są na pierwszym miejscu. Jeśli nie czujecie się na siłach, to skupcie się na jak najlepszym poinformowaniu o sytuacji służb.