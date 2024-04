Import aut używanych najwyższy od 42 miesięcy. Serca Polaków podbił Opel Astra

W marcu odnotowano najwyższą od września 2020 roku liczbę rejestracji używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony - aż 85 181. To o 16,1 proc. więcej niż przed rokiem. Jak zauważają przedstawiciele Instytutu Samar, zdecydowaną większość sprowadzonych w tym roku (pierwszy kwartał) pojazdów stanowią samochody osobowe - 215 989 szt. Zarejestrowano ich o 24,9 proc. więcej niż rok wcześniej. W przypadku aut użytkowych import zwiększył się o 28,0 proc. (21 114 szt.).

Opel Astra najchętniej sprowadzanym autem używanym

Gusta Polaków w kwestii używanych pojazdów są dobrze znane. Nadal na czele rankingu najchętniej sprowadzanych aut dominują Volkswageny. W pierwszym kwartale 2024 roku do Polski ściągnięto ich aż 21 267 szt. Drugie miejsce zajął Ford - 20 523 szt., a na trzecim uplasował się Opel z wynikiem 19 854 szt. Pozostałe miejsca zajmują:

4. Audi - 18 012 szt.,

5. BMW - 13 565 szt.,

6. Renault - 10 382 szt.,

7. Peugeot - 10 122 szt.,

8. Mercedes - 9872 szt.,

9. Hyundai - 9022 szt.,

10. Toyota - 8351 szt.,

11. Volvo - 7959 szt.,

12. Citroen - 7655 szt.,

13. Kia - 7099 szt.,

14. Skoda - 6908 szt.,

15. Nissan - 6025 szt.

"W przypadku modeli osobowych o pozycję lidera nadal walczą trzy - Opel Astra, Volkswagen Golf i Audi A4 (różnica między pierwszym i trzecim miejscem wynosi 640 sztuk)" - zauważają przedstawiciele Instytutu. Ranking modelowy prezentuje się następująco:

Opel Astra - 6095 szt., Volkswagen Golf - 5669 szt., Audi A4 - 5455 szt., BMW Serii 3 - 4294 szt., Ford Focus - 3984 szt., Audi A3 - 3625 szt., Volkswagen Passat - 3513 szt., Ford Fiesta - 3240 szt., Opel Corsa - 3239 szt., Nissan Qashqai - 3137 szt., Audi A6 - 2967 szt., BMW Serii 5 - 2820 szt., Ford Kuga - 2757 szt., Ford Mondeo - 2742 szt., Volkswagen Polo - 2617 szt.

Do kraju napływają coraz to nowsze pojazdy. "Wiek importowanych aut systematycznie spada i w pierwszym kwartale wynosi 12,11 roku, tj. o ok. 9 miesięcy mniej niż w analogicznym okresie 2023 roku. Decydujący wpływ na wciąż jednak zaawansowany wiek mają samochody osobowe z silnikami benzynowymi (12,82 roku)" - zauważają eksperci Samar.

Co drugi używany samochód ściągnięty z zagranicy pochodzi z Niemiec

A skąd najchętniej importujemy używane auta? Oczywiście z Niemiec, z których to pochodzi ponad połowa ściąganych do Polski pojazdów (udział w imporcie na poziomie 52,2 proc.). W pierwszym kwartale tego roku przywieziono stamtąd ponad 123 tys. samochodów! Ranking państw, z których w 2024 roku najczęściej importowane były używane pojazdy, prezentuje się następująco: